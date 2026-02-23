25 Araç, 62 Personelle Müdahale Edildi... Manisa Akhisar'da Oyuncak Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
25 Araç, 62 Personelle Müdahale Edildi... Manisa Akhisar'da Oyuncak Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

23.02.2026 17:06  Güncelleme: 17:27
Manisa Akhisar Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir oyuncak fabrikasında çıkan yangın, 25 araç ve 62 personelle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

(MANİSA) - Manisa Akhisar Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren oyuncak fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. 25 araç, 62 personelle müdahale edilen yangını soğutma çalışmalarına başlandı.

Manisa Akhisar Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren oyuncak fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 12.00 dolaylarında yangın çıktı. Durumun ihbar edilmesinin ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bünyesindeki su tankerleri ve itfaiye arazözlerinin yanı sıra çevre ilçelerden de ekipler bölgeye sevk edildi.

Yangına 25 araç, 62 personel ile müdahale ediliyor

Ekiplerin müdahalelerinin ardından yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangınla ilgili ANKA Haber Ajansına konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, "Akhisar ilçemiz organize sanayi bölgemizde plastik fabrikasında başlayan yangına 25 araç, 62 personelimiz ile müdahale ediyoruz. Aynı zamanda Akhisar Belediyemiz de yangına müdahale ediyor. Fabrika çalışanları yangının fabrika içerisinde plastiklerin bulunduğu orta bölümden başladığını ifade ettiler. Olaya ilk olarak organize bölgemizde bulunan itfaiye ekiplerimiz müdahale etti" dedi.

Kaynak: ANKA

Organize Sanayi Bölgesi, Yerel Haberler, Güvenlik, İtfaiye, Akhisar, Manisa, Yerel, Son Dakika

17:05
