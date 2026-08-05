Murat Öner’in adı Manisa’da yaşatılacak - Son Dakika
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Murat Öner’in adı Manisa’da yaşatılacak

Murat Öner’in adı Manisa’da yaşatılacak
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Manisa'da MHP'nin önceki dönem il başkanı merhum Murat Öner'in adı, Alaybey Pazaryeri'ne verildi. Törenle tabelası değiştirilen pazaryeri, 'Murat Öner Cumartesi Pazaryeri' adıyla hizmet verecek. Törene MHP il yöneticileri, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Manisa'da MHP'nin önceki dönem İl Başkanı merhum Murat Öner'in adı, Alaybey Pazaryeri'ne verildi. Düzenlenen törenle tabelası değiştirilen pazaryeri, "Murat Öner Cumartesi Pazaryeri" adıyla hizmet vermeye devam edecek.

Manisa'da MHP'nin önceki dönem İl Başkanı merhum Murat Öner'in adı, Alaybey Pazaryeri'nde yaşatılacak. Alaybey Pazaryeri'nin ismi düzenlenen törenle "Murat Öner Cumartesi Pazaryeri" olarak değiştirildi.

İsim değişikliği dolayısıyla düzenlenen törene MHP Manisa İl Başkanı Nurullah Savaş, Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, merhum Murat Öner'in eşi Nevin Öner ve oğlu Mehmet Ali Öner'in yanı sıra MHP il yöneticileri, Türkiye Kamu-Sen Manisa İl Temsilcisi Aydın Akagündüz ve bağlı sendikaların şube başkanları, önceki dönem MHP Manisa İl Başkanları Cüneyt Tosuner, Ülkü Ocakları eski il başkanları Nazmi Akçay ve Mehmet Balaban, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Bülent Kovancıoğlu, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Nalbant, Yeni Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Emre Halil Esenkaya, Belediye Başkan Vekili Gökay Budak, Cumhur İttifakı meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

MHP Manisa İl Başkanı Nurullah Savaş, merhum Murat Öner'in isminin bu şekilde yaşatılacağını belirterek, "Merhum il başkanımız Murat Öner'e Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Merhum Murat Öner'in ailesi de isim değişikliği nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirirken, katılımcılar Öner'in Manisa'daki hatırasının yaşatılmasının anlamlı olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Murat Öner’in adı Manisa’da yaşatılacak - Son Dakika

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