Manisa'da Ramazan İftar Sofrası Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
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Manisa'da Ramazan İftar Sofrası Büyük İlgi Gördü

Manisa\'da Ramazan İftar Sofrası Büyük İlgi Gördü

Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Yunusemre Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında Manisalılar bir araya geldi. İftar, dua ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, semazen gösterisi ve gölge oyunlarıyla devam etti. Başkanlar, mahalle sakinleriyle kaynaşarak sosyal hizmetler hakkında bilgi paylaştı.

08.03.2025 13:35  Güncelleme: 13:38
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Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak için Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Yunusemre Belediyesinin organizasyonunda Horozköy Pazaryeri'nde kurulan iftar sofrasına Manisalılar yoğun bir katılım gösterdi.

İftar programına, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan, Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları, Yunusemre Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, mahalle muhtarları ile mahalle sakinleri katıldı. Dua ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar programı, semazen gösterisi ve gölge oyunuyla devam etti. İftar yemeği sonrası vatandaşlara seslenen Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek ile birlikte Horozköy'de iftar soframızda vatandaşlarımızla buluştuk. Ramazan ayı boyunca halkımızla iftar sofralarında bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi.

Birlik ve beraberlik içinde aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ise "Ramazan ayının ruhunu hep birlikte iftar sofralarımızda yaşamak, dayanışmayı ve sevgiyi paylaşmak bizim için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

İftar programının ardından Başkan Zeyrek ve Başkan Balaban, mahalle sakinlerinin çay davetini geri çevirmedi. Başkanlar, vatandaşlara imar planları, toplu ulaşım hizmetleri, kırsal hizmetler ve sosyal belediyecilik hizmetleriyle ilgili bilgiler aktardı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa'da Ramazan İftar Sofrası Büyük İlgi Gördü - Son Dakika

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