Ramazan\'ın bereketi Demirci\'de paylaşıldı

04.03.2026 21:39  Güncelleme: 21:48
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci ilçesinde düzenlediği iftar programıyla Ramazan ayının paylaşma ruhunu yaşattı. Yüzlerce vatandaş bir araya gelirken, çocuklar için gerçekleşen etkinlikler büyük ilgi gördü.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu Demirci ilçesinde kurduğu iftar sofrasıyla yaşattı. Yüzlerce vatandaşın aynı sofrada oruç açtığı programda hem manevi atmosfer hem de çocuklara yönelik etkinlikler büyük ilgi gördü.

Demirci'de düzenlenen iftar programına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Ali Kılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Ata Temiz, CHP Demirci İlçe Başkanı Abdullah Demirkol, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Dutlulu, masaları tek tek gezerek talepleri dinledi, çocuklarla sohbet etti. Ramazan ayının dayanışmayı güçlendiren manevi iklimine vurgu yapan Dutlulu, Büyükşehir Belediyesi'nin tüm ilçelerde vatandaşlarla buluşmaya devam edeceğini ifade etti.

İftarın ardından düzenlenen etkinlikler ilçede adeta bayram havası estirdi. Hacivat-Karagöz gösterileriyle çocuklar unutulmaz bir akşam yaşadı.

Başkan Dutlulu'dan Sefer Şen'e anlamlı hediye

Gecenin en anlamlı anlarından biri ise atık malzemelerden kendi enstrümanlarını üreten Sefer Şen'in ödüllendirilmesi oldu. Şen'in üretkenliğini ve çevre duyarlılığını takdir eden Başkan Dutlulu, kendisine keman hediye ederek sanat yolculuğuna destek verdi.

"Ramazan, aynı sofrada gönüllerimizi de buluşturuyor"

Programda konuşan Başkan Dutlulu, "Ramazan ayı; paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı mübarek bir ay. Demirci'de kurduğumuz bu sofrada sadece ekmeğimizi değil, gönüllerimizi de paylaşıyoruz. Manisa'nın her ilçesinde vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi.

Muammer Güder adlı vatandaş, Büyükşehir Belediyesi'nin Demirci'ye önemli yatırımlar yaptığını belirterek özellikle Kent Lokantası hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tahsin Öner ise etkinliğin sosyal kaynaşmaya katkı sunduğunu ifade etti.

Geçen yıl da programa katıldığını belirten Selda Dönmezer, "Bu sofralar toplumsal kenetlenmeyi sağlıyor" derken, Cemile Çoban da çocuklara yönelik etkinliklerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek belediye yetkililerine teşekkür etti. - MANİSA

