Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Selendi'ye Sosyal Belediyecilik Yatırımı: Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Ekmek Hizmete Açıldı

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda Selendi ilçesinde Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Ekmek Büfesi'ni hizmete açtı. Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Sosyal belediyecilik anlayışımızın temeli insanlara destek olmak. Kimsenin yatağa aç girmemesini sağlamak" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Selendi ilçesinde Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Ekmek Büfesi'ni vatandaşların hizmetine sundu. Açılış törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdür Vekili Ali Kılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, CHP İlçe Başkanı Cemil Kurt ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Bu yıl ilk kez 5 bin öğrencimize ayda 2 bin TL burs vermeye başladık"

Törende konuşan Başkan Dutlulu, üreticilere sıvı gübre dağıtımı ile güne başladıklarını hatırlatarak, çiftçiye destek vermeyi kendilerine öncelik olarak gördüklerini söyledi. Dutlulu, "Sosyal belediyecilik anlayışımızın birincisi sosyal yardımlar. Sosyal belediyecilik anlayışımızın temeli insanlara destek olmak. Kimsenin yatağa aç girmesini istemeyiz. Çocuklara destek olmak. Sadece geçen eğitim yılında 15 bin çocuğumuza eğitim desteği verdik. Bu yıl ilk kez 5 bin öğrencimize ayda 2 bin TL burs vermeye başladık" diye konuştu.

"İnsanlar 50 TL'ye doyabiliyor"

Kent Lokantaları'nın ekonomik koşullar karşısındaki önemini vurgulayan Başkan Dutlulu, "Kent Lokantaları zamanında çok küçümsendi. Bu hizmet iki belediye başkanı sayesinde hayata geçti. Biri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, diğeri de rahmetli Ferdi Zeyrek. Bugün Manisa'da 14'üncü Kent Lokantamızı açıyoruz. Ferdi Başkanımızı rahmetle anıyorum. Ekrem Başkanımızın da en kısa sürede aramıza dönmesini diliyorum. Bu iki belediye başkanı sayesinde insanlar 50 TL'ye doyabiliyor. Bugün 50 liraya pide bile alınamıyor. Bu çok önemli bir hizmet. Önce eleştirenler oldu ama şimdi iktidar partisinden belediyeler de bu hizmeti yapmaya başladı. Bu hizmetlerin yaygınlaşması çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

"Hangi parti olursa olsun, Selendi'ye hizmet için birlikte çalışırız"

Manisa Şehir Kartı projesini de anlatan Dutlulu, şöyle devam etti:

"Kent Lokantası açarken esnafa zarar vermek gibi bir niyetimiz yok. Dün ihalesini yaptık, Manisa Şehir Kartı'nı yakında tanıtacağız. Bu kartla lokantalar ve odalarla anlaşacağız. Anlaşmalı her lokanta, vatandaşımız için bir kent lokantası olacak. Öğrenciler, emekliler, asgari ücretliler ve durumu iyi olmayan vatandaşlarımız indirimli şekilde yemek yiyebilecek. Hepimizin bir siyasi görüşü var ama tek bir amacımız var, o da şehrimize hizmet etmek. Siyaseten eleştiririz ama Selendi ve Manisa için el ele veririz. Hangi parti olursa olsun, Selendi'ye hizmet için birlikte çalışırız. Burada Halk Mandıra, Halk Ekmek ve Kent Lokantası var. Halk Mandıra, Ferdi Başkanımızın hizmetiydi. Süt, et, yoğurt ve birçok ürünü piyasanın altında fiyatlarla vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Aynı zamanda kooperatifleri de destekliyoruz. Kent Lokantamız, Halk Ekmek büfemiz ve Halk Mandıramız Selendi'mize hayırlı olsun."

Selendi Belediye Başkanı Murat Daban ise "Bu güzel hizmeti ilçemize kazandırdığınız için ilçem ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Dutlulu ve protokol üyeleri tarafından Kent Lokantası, Halk Ekmek Büfesi ve Halk Mandıra'nın açılış kurdelesi kesildi. Dutlulu, vatandaşlara yemek ikram etti, Selendililerle sohbet etti. Halk Ekmek Büfesi ve Halk Mandıra'da incelemelerde bulunan Başkan Dutlulu, satış noktalarında vatandaşlara ürün sunarak hizmetlerin işleyişine ilişkin bilgi aldı.