Manisa'da trafik haftası farkındalık etkinliği - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla, "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" kampanyasının tanıtımı yapıldı. Programda konuşan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, " Türkiye'nin trafik ile ilgili konularda örnek ülke konumuna getirilmesi hedefimiz." dedi.

'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' mottosunun etkin olarak kullanılması ve tanıtılması amacıyla Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ömer Ceylan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, polis ve jandarma trafik ekipleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam yaptı. Trafikte can ve mal kayıplarını azaltmak için hem yaya hem de araç sürücülerinin dikkatli olmaları amacıyla bu etkinliğin düzenlendiğini ifade eden Kaymakam Sağlam, "Sürücülerin emniyet kemerlerini takmaları ve yayaların 5 adımda güvenli yürüyüşü, görünür olmak, yaya geçitlerini kullanmak gibi konularda bir farkındalık çalışması yaptık. Bu yıl içerisinde trafikte can ve mal kayıplarında bir önceki yıllara oranla gözle görülür bir düşüş oldu. Bu yüzden bu konuda hep birlikte el ele vermeli ve trafikte can ve mal kayıplarını minimum düzeye indirmeliyiz" şeklinde konuştu.

Bu yıl Karayolu Trafik Haftası çerçevesinde düzenlenecek etkinliklerin startının Salihli'den verildiğini ifade eden Vali Karadeniz "Programın mottoları ve hedeflerinin amacının ülkemizde trafik kazalarında kaybettiğimiz veya sakat kalan insan gücünü ve maddi hasarları mümkün olduğunca azaltılması ve Türkiye'nin trafik ile ilgili konularda örnek ülke konumuna getirilmesidir" dedi.

Trafikte duyarlılık hedeflerinin gerçekleştirilmesinin herkesin üzerine düşeni yerine getirmesi ile mümkün olduğunu vurgulayan Vali Karadeniz" Bu çalışmaların amacı bu alışkanlıkları bizlere kazandırmak. İçişleri Bakanımızda açıklamasında söylediği gibi trafik kazalarında, yapılan çalışmalar sonucunda önemli bir azalma var. Bunu sürekli hale getirmek ve Türkiye'yi trafik kazaları konusunda bulunduğu konumundan çok daha yukarıya çıkarmak hedefindeyiz. Ben inanıyorum ki burada yapacağımız çalışmalarla hepimiz bu hedefe kilitleneceğiz hepimiz bu hedefi gerçekleştirmek için uğraşacağız" dedi. Vali Karadeniz şöyle konuştu: "Trafik eğitimi çocukluk döneminde aile ile başlar onun için tüm ailelerimizi bilinçlendirmemiz gerekir. Daha okula gitmeden önce çocuklarımızın, örneğin bisiklete binerken kask takması gerektiği bilincini ona verecek olan, temel trafik kurallarını öğretecek olan annesi ve babasıdır. Daha sonra ki aşamada okul çağında verecek olduğumuz trafik eğitimi oldukça önemlidir ki trafik bilincinin en çok geliştiği süreç bu süreçtir. Son süreç olarak sürücü kurlarında verilen eğitimler bu eğitimlerinde mutlaka amacı gerçekleştirecek şekilde nitelikli bir şekilde verilmesini sağlamamız ve yapılan denetimleri de aynı şekilde sürdürmemiz gerekmektedir. Eğitimlerin yanı sıra trafik denetimleri de oldukça önemli. Trafik denetimi yapmadan trafik güvenliğini sağlayan bir ülke dünyada yok, başka bir çaresi de bunu bulunmamıştır. Trafik konusunda ileri gitmiş ülkelerde şu algı kesindir "ben hata yaparsam ceza beni bekliyor" dolayısıyla bu algıyı da belki oluşturmamız gerekiyor. Elbette hedef burada ceza yazmak değil, hedef sürücülerin trafik kurallarına uymasını sağlamak. Tüm bunları birebirine bütünlediğimizde bizlerde olumlu yönde yürüdüğümüz bu yolda daha da büyük ivme kazanarak trafik kazalarını en aza indireceğiz diye düşünüyorum".

Konuşmaların ardından yılın en iyi servis şoförleri Hasan Yalı, Meliha Armağan, Süleyman Sağlam, yılın en iyi Jandarma Trafik personeli ödülü Uzman Jandarma Çavuş Erdal Karlıdağ, yılın en iyi bölge trafik polis memuru ödülü Şener Şahin, yılın en iyi şehir içi trafik polis memur ödülü Yusuf Yıldız'a plaket verilirken, okul geçidi görevlisi eğitiminde başarılı olan öğretmen ve öğrencilere belgeleri verildi. Jandarma arama kurtarma köpeği aryanın ileri itaat gösterisinin ardından emniyet kemerinin önemi simülasyon aracı ile uygulamalı olarak tanıtıldı. "Kendini güvende hisset" projesi çerçevesinde traktör ve römorklara reflektör takılırken, yaya geçidi ise protokol ve öğrenciler tarafından boyandı. Programda Vali Karadeniz ve protokol üyeleri sürücülere broşür dağıtırken, ayrıca jandarma ve polis stantlarını gezdi. - MANİSA