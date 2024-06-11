Manisa'da Üzüm Bağlarında Sıcaklık Rekorları Kırılıyor

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Sıcaklık rekorlarının kırıldığı Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm bağlarında güneşin altında çalışmalarını aralıksız sürdüren üreticiler ve işçiler şapka ve sarıklarla kendilerini güneşin kavurucu etkisinden korumaya çalışıyor.

Haziran ayının en sıcak zamanlarını yaşayan Manisa'da özellikle güneşin altında çalışmak zorunda kalan üreticiler ve işçiler kendi imkanlarıyla güneşin kavurucu sıcaklarına karşı önlem alıyor. Sarıgöl'ün Emcelli Mahallesinden üzüm üreticisi Ahmet Tosun, "Çok sıcak zamanlardan geçiyoruz. Aşırı sıcak bir hava var. Aşırı sıcak havada bağda üzüm salkımların düzelmesi gerekiyor. Bu zamanlar bu işlerin yapılması gerekiyor. Çiftçi olarak hem ürün hem de para lazım. Bağlarımıza sabahın erken saatlerinde s4erin havada geliyoruz ve aşırı sıcaklar kendini hissettirene kadar çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kendimizi şapka ve sarıklarla güneş çarpmalarına karşı koruyoruz." dedi. - MANİSA