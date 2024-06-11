Manisa'da Üzüm Bağlarında Sıcaklık Rekorları Kırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Manisa'da Üzüm Bağlarında Sıcaklık Rekorları Kırılıyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, sıcaklık rekorlarının kırıldığı günlerde üzüm bağlarında çalışan üreticiler ve işçiler, güneşin etkisinden korunmak için şapka ve sarık kullanıyor. Üreticiler, sabahın erken saatlerinde çalışmalara başlayarak aşırı sıcaklara karşı önlem alıyor.

11.06.2024 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sıcaklık rekorlarının kırıldığı Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm bağlarında güneşin altında çalışmalarını aralıksız sürdüren üreticiler ve işçiler şapka ve sarıklarla kendilerini güneşin kavurucu etkisinden korumaya çalışıyor.

Haziran ayının en sıcak zamanlarını yaşayan Manisa'da özellikle güneşin altında çalışmak zorunda kalan üreticiler ve işçiler kendi imkanlarıyla güneşin kavurucu sıcaklarına karşı önlem alıyor. Sarıgöl'ün Emcelli Mahallesinden üzüm üreticisi Ahmet Tosun, "Çok sıcak zamanlardan geçiyoruz. Aşırı sıcak bir hava var. Aşırı sıcak havada bağda üzüm salkımların düzelmesi gerekiyor. Bu zamanlar bu işlerin yapılması gerekiyor. Çiftçi olarak hem ürün hem de para lazım. Bağlarımıza sabahın erken saatlerinde s4erin havada geliyoruz ve aşırı sıcaklar kendini hissettirene kadar çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kendimizi şapka ve sarıklarla güneş çarpmalarına karşı koruyoruz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Sarıgöl, Manisa, Güneş, Tarım, Hava Durumu, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manisa'da Üzüm Bağlarında Sıcaklık Rekorları Kırılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 06:46:49. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da Üzüm Bağlarında Sıcaklık Rekorları Kırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement