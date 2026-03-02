Manisa'da yağmurda evleri kullanılamaz hale gelen ailenin yeni yuvası büyükşehirden - Son Dakika
Manisa'da yağmurda evleri kullanılamaz hale gelen ailenin yeni yuvası büyükşehirden

02.03.2026 19:59  Güncelleme: 20:09
Manisa Büyükşehir Belediyesi, yoğun yağışlar nedeniyle evleri zarar gören bir aileye güvenli bir yaşam alanı oluşturdu. Belediye ekipleri, tahliye edilen aile için konteyner yerleştirerek barınma ihtiyacını kısa sürede karşıladı. Başkan Dutlulu, ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yoğun yağışlar nedeniyle evleri kullanılamaz hale gelen aileye yeni bir yaşam alanı oluşturdu. Saruhanlı ilçesine bağlı Kemiklidere Mahallesi'nde ikamet eden aile güvenli bir yuvaya kavuştu.

Bölgede etkili olan şiddetli yağışlar sonrası evleri ağır hasar gören aile için belediye ekipleri harekete geçti. Güvenlik riski nedeniyle tahliye edilen ailenin barınma sorununun çözülmesi için çalışma başlatıldı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, ailenin sağlıklı şartlarda yaşamını sürdürebilmesi amacıyla teknik incelemeler gerçekleştirildi. Hasarlı alandaki molozlar temizlendi, temel betonu atıldı ve altyapı hazırlıkları tamamlandı. Ardından bölgeye yaşam konteyneri yerleştirilerek, ailenin barınma ihtiyacı kısa sürede karşılandı.

Belediye yetkilileri, ailenin beyaz eşya ve mobilya ihtiyaçlarının da karşılanacağını bildirdi.

Başkan Dutlulu: "Vatandaşımızı yalnız bırakmıyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu yaptığı açıklamada, Manisa genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirterek, "Saruhanlı ilçemize bağlı Kemiklidere Mahallesi'nde yoğun yağışlar nedeniyle evleri kullanılamaz hale gelen ailemize ulaştık. Ekiplerimizin özverili çalışmasıyla kısa sürede güvenli bir yaşam alanı oluşturduk. Halkımızın ihtiyaç duyduğu her alanda gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Yeni yaşam alanına kavuşan aile üyeleri ise kendilerine sağlanan destekten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, belediye ekiplerine ve Başkan Dutlulu'ya teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Manisa, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
