Manisa'da Yaşlılık Oranı Tartışıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Manisa'da Yaşlılık Oranı Tartışıldı

Manisa\'da Yaşlılık Oranı Tartışıldı
14.08.2025 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da II. Yaşlılık Şurası düzenlendi; yaşlılık oranı, sorunlar ve çözümler değerlendirildi.

MANİSA (İHA) – Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç, yaşlılık oranlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Manisa yerelinde düşündüğümüz zaman 13,2 yaşlılık oranıyla müthiş bir hızla yaşlandığımızı görüyoruz. Türkiye ortalaması da aşağı yukarı 3 puan üstündeyiz" dedi.

Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde II. Yaşlılık Şurası kapsamında, toplumsal hafızanın taşıyıcısı olan yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak, karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek ve veriye dayalı hak temelli yaşlanma politikalarını geliştirmek amacıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde Yaşlılık Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç, "Bu ömrümüzün üçüncü aşaması. Yaşlılık, çocukluk, gençlik evrelerinden sonraki en uzun aşamalardan bir tanesidir. Biz kurum olarak bu güzel insanlara bu alanda hizmet vermenin şerefini ve onurunu yaşıyoruz. Bugün burada bulunma amacımız tabi ki sorunlar, sorunlara karşı üretilmesi gereken çözümler. Ama sadece bugünle ilgili değil yapacak olduğumuz bu çalışma yarınlara ait bir çalışma. Bu miras gelecek nesillere de aktarılması gereken bir miras olarak düşündüğümüzden bugün çok anlamlı çalıştayı gerçekleştirmek istiyoruz. Manisa yerelinde düşündüğümüz zaman 13,2 yaşlılık oranıyla müthiş bir hızla yaşlandığımızı görüyoruz. Bu tabii çok önemli bir veri. Türkiye ortalaması da aşağı yukarı 3 puan üstündeyiz. Tabii burası bir turizm kenti, burası bir sanayi şehri, burası bir tarım şehri. Aileler burada herkes evde en az belki bir, iki kişi çalışıyor. Dolayısıyla ebeveynlerimiz, büyüklerimiz bizim annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz aileler tarafından bakılmakta zorlanılıyor. İnsanlar geçim derdinde. Manisa genelinde söyleyeceğimiz her şey Türkiye geneline de yansıyan problemlerin çözümü konusunda bize ışık tutacağına inanıyorum" diye konuştu.

Programda huzurevi sakinleri de söz alarak istek ve taleplerini dile getirdi. Sağlık hizmetlerinden sosyal etkinliklere, ulaşımdan bakım hizmetlerine kadar farklı konularda öneriler sunan katılımcılar, kendilerine verilen bu söz hakkının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Çalıştaya, Manisa Vali Yardımcısı Erhan Günay, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seyhun Kürşat, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ümit Atman, kamu kurumlarının ildeki temsilcileri, yerel yönetim temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gönüllüler, yaşlılık alanındaki meslek grupları katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Türkiye, manisa, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manisa'da Yaşlılık Oranı Tartışıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı Tunus ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi arttı
“Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin“ diyen vatandaşın isyanı olay oldu "Karınızı, kızınızı pazara göndermeyin" diyen vatandaşın isyanı olay oldu
Eşinin cansız bedeniyle 1 hafta boyunca yaşadı Eşinin cansız bedeniyle 1 hafta boyunca yaşadı
Erdoğan’ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma Erdoğan'ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma
Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem Muğla Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’nde play-off turuna yükseldi Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi
AK Parti’ye geçeceği konuşulan belediye başkanından “Cumhurbaşkanı Erdoğan“ paylaşımı AK Parti'ye geçeceği konuşulan belediye başkanından "Cumhurbaşkanı Erdoğan" paylaşımı
CHP lideri Özel’den Özlem Çerçioğlu’na zehir zemberek sözler CHP lideri Özel'den Özlem Çerçioğlu'na zehir zemberek sözler
Alacak verecek kavgası kanlı bitti 6 yaralı Alacak verecek kavgası kanlı bitti! 6 yaralı
TÜİK, ’en mutsuz iller’ iddialarını yalanladı TÜİK, 'en mutsuz iller' iddialarını yalanladı

16:25
Şenlikte büyük kriz: Cemil Tugay “Alkışlayın“ dedi, kaymakam istifini bozmadı
Şenlikte büyük kriz: Cemil Tugay "Alkışlayın" dedi, kaymakam istifini bozmadı
15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı İşte AK Parti’ye katılan 9 belediye başkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı! İşte AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanı
15:35
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı İşte Erdoğan’dan ilk isteği
Özlem Çerçioğlu, AK Parti rozetini taktı! İşte Erdoğan'dan ilk isteği
14:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özlem Çerçioğlu’na yönelik eleştirilere sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özlem Çerçioğlu'na yönelik eleştirilere sert tepki
12:11
’’Hediyem olacak, saat 12’yi bekleyin’’ diyen Özgür Özel’den bomba iddia
''Hediyem olacak, saat 12'yi bekleyin'' diyen Özgür Özel'den bomba iddia
01:30
Emlakçıyı arayıp “Arkadaşımı öldürdüm“ diyen şüpheli kalacak yer ararken yakalandı
Emlakçıyı arayıp "Arkadaşımı öldürdüm" diyen şüpheli kalacak yer ararken yakalandı
00:50
Samsun’da trafik kazası 8 kişi yaralandı
Samsun'da trafik kazası! 8 kişi yaralandı
00:44
Paris Saint-Germain, tarihinde ilk kez UEFA Süper Kupa’yı kazandı
Paris Saint-Germain, tarihinde ilk kez UEFA Süper Kupa'yı kazandı
00:18
Süper Kupa’nın sahibi Paris Saint Germain
Süper Kupa'nın sahibi Paris Saint Germain
00:01
İbrahim Tatlıses’ten 2. Megri Megri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri de var
İbrahim Tatlıses'ten 2. Megri Megri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri de var
23:08
Çanakkale’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti
Çanakkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti
23:01
Özel’in sözleri sonrası gündem oldu Çerçioğlu hakkında çok sayıda suç dosyası iddiası
Özel'in sözleri sonrası gündem oldu! Çerçioğlu hakkında çok sayıda suç dosyası iddiası
22:58
Özgür Özel’in Erdoğan’a hakaretine AK Partili Baykoç’tan sert tepki: Son çırpınış
Özgür Özel'in Erdoğan'a hakaretine AK Partili Baykoç'tan sert tepki: Son çırpınış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2025 17:14:18. #7.11#
SON DAKİKA: Manisa'da Yaşlılık Oranı Tartışıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.