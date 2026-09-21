Manisa Demirci'de 69 yaşındaki adam, tel arabaları çocuklara hediye ediyor - Son Dakika
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Manisa Demirci'de 69 yaşındaki adam, tel arabaları çocuklara hediye ediyor

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Manisa Demirci\'de 69 yaşındaki adam, tel arabaları çocuklara hediye ediyor
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Manisa Demirci'de yaşayan 69 yaşındaki adam, eski rulman ve inşaat teli gibi malzemelerden nostaljik tel arabalar yapıyor. Evinde kurduğu atölyede el emeğiyle ürettiği oyuncakları mahalledeki çocuklara hediye eden adam, onları teknolojiden uzak tutmayı amaçlıyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki adam, boş zamanlarını kahvehanede geçirmek yerine evinde kurduğu küçük atölyede çocukluk hayalini yaşatıyor. Eski rulman, inşaat teli ve çeşitli geri dönüşüm malzemelerini kullanarak nostaljik tel arabalar yapan yaşlı adam, kamyondan traktöre, minibüsten otomobile kadar farklı modeller üreterek çocuklara hediye ediyor.

Demirci ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde yaşayan Ali Rıza İşçi (69), çocukluk yıllarında büyük bir merakla yaptığı tel arabaları yıllar sonra yeniden üretmeye başladı. Evinde oluşturduğu küçük atölyesinde tamamen el emeğiyle çalışan İşçi, sanayiden temin ettiği kullanılmayan rulmanları temizleyerek oyuncak arabaların tekerlerinde kullanıyor.

İnşaat tellerini şekillendirerek araçların iskeletini ve şasesini oluşturan İşçi, oyuncakların süslemelerinde ise reklamcılardan temin ettiği renkli fosforlu yapıştırıcıları kullanıyor. Göz kararıyla ve gerçek araçlardan esinlenerek birbirinden farklı modeller ortaya çıkaran İşçi, yaptığı oyuncakları mahalledeki çocuklara hediye ediyor.

Çocukların 'dede'si oldu

18 yaşından bu yana çocuklarla yakından ilgilenen ve onların seviyesine inmeyi sevdiğini belirten İşçi, çevresinde "Dede" lakabıyla tanınıyor. Aynı zamanda 17 yaşında başladığı futbol antrenörlüğünü 52 yıldır sürdüren İşçi, gençlerle iç içe yaşamını sürdürüyor.

Çocukların teknolojiye bağımlı kalmaması ve el becerileriyle üretime yönelmesi amacıyla tel araba yapımına ağırlık verdiğini anlatan İşçi, çocuklukta içinde kalan ukdeyi bugün çocuklara ve torunlarına yönelik bir çalışmaya dönüştürdüğünü söyledi.

"Sanki çocukluğumu tekrar yaşıyorum"

Tel araba yapma merakının babasının otobüsçü olmasından da etkilendiğini anlatan İşçi, "Çocukluğumuzda tel araba oynamak, tel araba yapmak, daha güzelini yapmak sanki bizim için bir yarıştı. O zamanlar malzeme bulamadığımız için bu işleri fazla yapamadık. Çocukluğumuzdan kalan bir ukdeydi. Çocuklarımızı, torunlarımızı ve mahalledeki çocukları bu işlere emek vermeye yönlendirmek, teknolojiden biraz uzak tutmak için bu işleri seçtik. Yaptığım işten memnunum. Geçtikçe kendimi geliştirmeye başladım. Sanki çocukluğumu tekrar yaşıyorum, hayatımdan da çok memnunum" dedi.

Dayanıklı olmaları için sanayide kaynak yaptırıyor

Yaptığı tel arabaların dayanıklı olması için özellikle tekerlek bölümüne önem verdiğini belirten İşçi, bazı parçaları sanayide kaynak yaptırdığını söyledi.

İşçi, "Çocuklar sürerken üzerine basma şansları var. Çabuk bozulmasın diye sağlam yapıyoruz. Üstünü ve şasesini kendim yapıyorum. Evde kafamdan bir proje çiziyorum. Dışarıdaki araçlarda gördüğüm aksesuarları ve yürüme tarzlarını inceleyerek kendimi geliştiriyorum" diye konuştu.

"Daha güzel eserler bırakmak istiyorum"

Şimdiye kadar kamyon, otobüs, küçük kamyon, traktör ve tır gibi farklı modeller yaptığını ifade eden İşçi, yeni projeler üzerinde de çalıştığını söyledi.

İşçi, "İlk önce kamyondan başladım. Kamyondan sonra otobüs yaptım. Daha sonra küçük kamyonlar, traktör ve tır yaptım. Şu anda bir arkadaşıma sipariş üzerine tır yapıyorum. İnşallah ileride bir tır daha yapacağım. Allah ömür verirse, ölmeden daha güzel eserler yapıp çocuklarımıza iyi bir eser bırakmak istiyorum" dedi.

Yarım asrı aşkın süredir futbol antrenörlüğü yapan Ali Rıza İşçi, bir yandan gençleri spora yönlendirirken diğer yandan el emeği oyuncaklarla çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Kaynak: İHA
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