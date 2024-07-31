Manisa Emniyeti'nden abartı egzoz uygulaması: 1 milyon 494 bin TL ceza - Son Dakika
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Manisa Emniyeti'nden abartı egzoz uygulaması: 1 milyon 494 bin TL ceza

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından abartı egzoz ve yüksek ses çıkaran araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, kusurlu görülen araç ve sürücülere 1 milyon 494 bin 811 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, 94 araç trafikten men edildi. Denetimlerde toplamda 2 bin 225 araç ve sürücü kontrol edildi ve uygulamaların aralıksız devam edeceği belirtildi.

31.07.2024 13:06
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Manisa Emniyeti'nden abartı egzoz uygulaması: 1 milyon 494 bin TL ceza

MANİSA - Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından abartı egzoz ve yüksek ses çıkaran araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, kusurlu görülen araç ve sürücülerine 1 milyon 494 bin 811 TL idari para cezası kesilirken, 94 araç trafikten men edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimlerince 23-29 Temmuz tarihleri arasında; 31 ekip 56 personelin katılımıyla abartı egzoz ve yüksek ses çıkaran araçlara yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde 2 bin 225 araç ve sürücüsü kontrol edildi. 20 araca abartı egzozdan, 56 araca yüksek sesten ve 399 araç ve sürücüsüne de diğer kusurlardan 1 milyon 494 bin 811 TL idari para cezası uygulandı. 94 aracın trafikten men edildiği uygulamaların aralıksız devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa Emniyeti'nden abartı egzoz uygulaması: 1 milyon 494 bin TL ceza - Son Dakika

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