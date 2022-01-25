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Manisa göç sorununu en az yaşayan illerden biri - Son Dakika

Manisa göç sorununu en az yaşayan illerden biri

25.01.2022 16:45
Manisa göç sorununu en az yaşayan illerden biri

Manisa İl Göç Kurulu Toplantısı Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında yapıldı.

Manisa İl Göç Kurulu Toplantısı Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında yapıldı. Manisa'da yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda konuşan Vali Karadeniz, diğer illere göre değerlendirildiğinde göç sorununu en az yaşayan illerden birinin Manisa olduğunu söyledi.

Manisa İl Göç Kurulu Toplantısı Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Göç İdaresi Müdür V. Uğur Ayrık ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Karadeniz, diğer illere göre değerlendirildiğinde göç sorununu en az yaşayan illerden birinin Manisa olduğunu, düzensiz göçün Manisa'da toplanmasını önleyen temel nedenlerden birisinin coğrafi konum diğerinin ise özellikle sanayicilerin kaçak işçi çalıştırmama konusunda gösterdikleri prensip olduğunu ifade etti.

Toplantıda Vali Karadeniz'in açılış konuşması sonrasında İl Göç İdaresi Müdür V. Uğur Ayrık tarafından ilimizdeki yabancılarla toplumun uyumunu artırmak amacıyla yürütülen faaliyetler, İlimizde kayıtlı olan yabancılar, düzenli göç ve ikamet, düzensiz göç, geçici koruma, uluslararası koruma istatistikleri hakkında katılımcılara bilgilendirmelerde bulunuldu.

Kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon ile yabancılarla toplumun uyumuna ilişkin genel değerlendirmenin yapıldığı toplantı, görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi. - MANİSA

Manisa göç sorununu en az yaşayan illerden biri
Manisa göç sorununu en az yaşayan illerden biri

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Münir Karaloğlu, Karadeniz, Manisa, GÖÇ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Manisa göç sorununu en az yaşayan illerden biri - Son Dakika


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