Manisa'nın Demirci ilçesinde eğitime bir günlük kar arası - Son Dakika

Manisa'nın Demirci ilçesinde sabaha karşı başlayan ve şiddetini artıran kar yağışı sonrası Kaymakamlık tarafından ilçe genelinde ilk, orta ve lise dereceli okullarda eğitime bir günlük ara verildiğini açıkladı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kaymakamlık ilçedeki okullara bir günlük ara verildiğini açıkladı.

Demirci Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yoğun kar yağışı dolayısıyla eğitime 1 gün ara verildi. Demirci ilçe genelinde ilk ve orta lise dereceli okullarımızda eğitim-öğretim gören öğrencilerimiz için 18 Ocak 2022 Salı günü eğitime 1 gün ara verilmiştir." - MANİSA