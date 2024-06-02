Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde geleneksel Abid Dede hayrı düzenlendi - Son Dakika
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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde geleneksel Abid Dede hayrı düzenlendi

Manisa\'nın Kırkağaç ilçesinde geleneksel Abid Dede hayrı düzenlendi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde her yıl düzenlenen geleneksel Abid Dede hayrına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Hayır programına Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez de katıldı.

02.06.2024 12:23  Güncelleme: 12:26
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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinin uzun yıllar öncesine dayanan geleneksel "Abid Dede" hayrına her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Kırkağaç'ın Bakır ve Çiftlik mahallelerinde ikamet eden hayırsever vatandaşlar tarafından her yıl Mayıs ve Haziran aylarında Osman Çavuş Yaylası'nda düzenlenen Abid Dede hayrına çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan öğle namazının ardından hayır alanına gelen vatandaşlara yemek ikramı yapıldı. Bu hayrı uzun yıllardır yaşatan vatandaşlar, okunan dualar eşliğinde yenen yemeğin ardından, 15. asırda yaşadığı bilinen Abid Dede'nin burada bulunan mezarı başında dua ettiler. Hayır programına Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez de katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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