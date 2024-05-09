Manisa Selendi'ye yeni kaymakam atandı - Son Dakika
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Manisa Selendi'ye yeni kaymakam atandı

Manisa Selendi\'ye yeni kaymakam atandı

Manisa'nın Selendi ilçesine atanan Kaymakam Mustafa İlker Kara, görevine başladı. Selendi Kaymakamlığı görevine atanan Kara, adalet ve hakkaniyet prensiplerini önceleyerek halka hizmet etmeyi hedeflediğini belirtti.

09.05.2024 10:02
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Manisa'nın Selendi ilçesine atanan Kaymakam Mustafa İlker Kara, görevine başladı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde Kaymakamlık görevini yürüten Halil İbrahim Okumuş'un yurtdışı stajı nedeniyle görevden ayrılması sonrası Selendi Kaymakamlığı görevine Mustafa İlker Kara atandı. İlçeye gelerek görevine başlayan Kara, "Görev süremiz boyunca adalet ve hakkaniyet prensiplerini önceleyerek halkımıza layık olduğu hizmetleri sunmaya gayret göstereceğiz. Ekip ruhuyla hareket ederek halkımızın ihtiyaç, talep ve beklentilerini karşılamak için çalışacağız, Selendi'de görev yapmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

1993 Malatya'nın Akçadağ ilçesi doğumlu olan Mustafa İlker Kara, ilk, orta ve liseyi bu ilçede tamamladı. Kırıkkale Üniversitesi Kamu Yönetimini bitirdikten sonra İçişleri bakanlığının açmış olduğu sınavı kazanarak Malatya Valiliği Kaymakam adayı olarak göreve başladı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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