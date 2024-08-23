Manisa Valisi Enver Ünlü, Gördes-Salihli yangınından etkilenen mahalleleri ziyaret etti - Son Dakika
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Manisa Valisi Enver Ünlü, Gördes-Salihli yangınından etkilenen mahalleleri ziyaret etti

Manisa Valisi Enver Ünlü, Gördes-Salihli yangınından etkilenen mahalleleri ziyaret etti

Manisa Valisi Enver Ünlü, Gördes-Salihli yangınından etkilenen Karayakup ve Boyalı mahallelerinde incelemelerde bulundu. Vali Ünlü, yangın sonrası hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi aldı ve vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi. Ayrıca, yangında tamamen yanan Karayakup Mahallesi'nde şehit kabri ve Türk Bayrağına zarar gelmediğini belirterek, şehitliği ziyaret edip dua etti.

23.08.2024 18:13
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Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa'nın yaşadığı büyük yangınlardan olan Gördes- Salihli yangından etkilenen Karayakup ve Boyalı mahallelerinde incelemelerde bulundu, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Enver Ünlü, Gördes'in Boyalı Mahallesi yakınlarında başlayıp rüzgar sebebiyle 12 mahalleyi tehdit eden Gördes-Salihli yangınında etkilenen Boyalı ve Karayakup mahallelerinde incelemelerde bulundu. Yangın sonrası yapılan hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Ünlü, daha sonra vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Ünlü, yangından etkilenen vatandaşlara bir kez daha geçmiş olsun dileklerini ileterek onların istek ve taleplerini dinledi.

Vali Ünlü, ekiplerin yangına hızlıca müdahalede bulunduğunu, kendisinin de çalışmaları yerinden takip ettiğini ancak rüzgarın etkisiyle yangının ilerlemesinin engellenemediğini ve söndürme çalışmalarının 6 gün boyunca sürdüğünü söyledi. Yangın söndürme çalışmalarında görev alan tüm ekiplere ve gönüllülere teşekkür eden Vali Ünlü, söndürme çalışmaları sırasında ekiplere yardımcı olan mahalle sakinlerine de müteşekkir olduğunu belirtti.

'Yaralarımızı birlikte saracağız'

Vatandaşların mağduriyetlerini gidermek amacıyla yangın sonrası alanda hasar tespit çalışmalarının hızlıca başlatıldığını da söyleyen Vali Ünlü, "Yangında 4 bin 500 hektar alanımız zarar gördü. Evlerimiz yandı, emeklerimiz yandı. Canımız çok yandı ama artık hep birlikte yaralarımızı sarma zamanı. Devlet olarak sizlerin yanınızdayız. İlgili tüm kurumlarımız sahada, sizlerin mağduriyetlerini gidermek için çalışıyor. Bende yapılan tüm çalışmaları bizzat yakından takip ediyorum." dedi.

'Alevlerin uğramadığı tek yer, şehidimizin kabri'

Gördes-Salihli yangınında tamamen yanan Karayakup Mahallesinde şehit kabri ve Türk Bayrağı alevlere teslim olmamıştı.

Vali Enver Ünlü, yangında alevlerin uğramadığı tek yer olan Şehit Piyade Er Halil İbrahim Ertaş'ın kabrini de ziyaret ederek, dua etti.

Şehitliğin dinimizde en yüksek mertebe olduğunu söyleyen Vali Ünlü 2010 yılında Hakkari'nin Çukurca İlçesi kırsalında teröristlerin döşediği mayının patlaması sonucu şehit olan Piyade Er Halil İbrahim Ertaş'a ve vatan, millet, bayrak aşkı uğruna şehadete yürüyen tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Ziyaretlerinde Vali Enver Ünlü'ye, Gördes Kaymakamı Sercan Sakarya, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Şener Şen, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Pıhtılı, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ve yetkililer eşlik etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa Valisi Enver Ünlü, Gördes-Salihli yangınından etkilenen mahalleleri ziyaret etti - Son Dakika

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