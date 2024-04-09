Manisa Valisi Enver Ünlü ve eşi, koruyucu ailelerle iftar programında buluştu

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Manisa Valisi Enver Ünlü ve eşi Sema Ünlü, Manisa Valiliği himayesinde düzenlenen iftar programında koruyucu aileler ve çocukları ile bir araya geldi.

Manisa Valiliği himayesinde düzenlenen iftar programında koruyucu aileler ve çocukları ile bir araya gelen Manisa Valisi Enver Ünlü ve eşi Sema Ünlü aileler ve çocuklarla birlikte iftar yaptı. Vali Ünlü, sıcak yuvalarını bir çocuğa açarak onun hayatına dokunan koruyucu ailelere teşekkür etti. İftar programında Kur'an-ı Kerim Tilaveti sonrası okunan ezan ile oruçlar açıldı.

Programda yaptığı konuşmada Türk toplumunun temelinin aile olduğunu söyleyen ve koruyucu aileler ile çocuklarıyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Enver Ünlü, "Anayasamıza göre devlet; ailenin huzur ve refahı için gerekli tedbirleri almakla mükelleftir. Aile, nesiller arasındaki değer aktarımında en önemli rolü oynamaktadır. Kişilik; okula başlamadan, toplumla bütünleşmeden önce ailede oluşturulur. İnsanın karakteri, önce aile ile şekil kazanır. Birey, sosyal hayatın kurallarıyla ilk kez ailede tanışır. Yardımlaşmak, birbirimizi koruyup kollamak, ihtiyacı olana koşmak yüce Türk Milleti için milli bir melekedir. Şefkat mirasını nesilden nesile aktaran devletimiz ve milletimiz bugün de aynı inançla; kimsesizlerin kimsesi olmaya, ihtiyacı olana elini uzatmaya devam etmektedir. Bu kapsamda herhangi bir sebeple ailesinden uzak düşmüş çocuklarımıza devlet kurumlarımızda her türlü imkan sağlanmaktadır. Ancak devletimizin şefkatli elleri çocuklarımızı sarsa da onların sıcak bir yuvada, güzel bir aile ortamında büyümesi bizlerin önceliğidir. Bu sebeple Koruyucu Aile Programını önemsiyor, bu uygulamanın daha da yaygınlaşmasını temenni ediyoruz" dedi.

Vali Ünlü konuşmasının devamında "Sizler; minik bir eli tutarak ona rehberlik etmekte, onun ruhunu aydınlatmakta, hayallerini ve umutlarını yeşertmektesiniz. Çocuklarımız, sizler sayesinde en zor anlarında bile sevginin gücüyle ayakta durmayı öğreniyorlar. ve sizler bir çocuğun hayatını değiştirmekle kalmıyor ülkemizin yarınlarına da katkı sağlıyorsunuz. Çünkü tuttuğunuz o minik elin sahibi büyüdüğünde sizden gördüğü desteği, sevgi ve şefkati başka ihtiyaç sahiplerine aktaracak, iyilik iyiliği getirmeye devam edecektir. Sıcak yuvanızı açtığınız çocuklar sevgiyle yoğrulan hayatlarında önemli başarılar elde edecek ve her alanda ülkemizin kalkınmasına fayda sağlayacaklardır. Bu yüce gönüllülüğünüz için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Tüm koruyucu ailelerimize, devletimiz ve milletimiz adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Enver Ünlü ve Eşi Sema Ünlü daha sonra ailelerin bulunduğu masaları tek tek dolaşarak ailelerle sohbet ettiler, çocuklara hediyeler verdiler. - MANİSA