Manisa Valisi Enver Ünlü, şehit aileleri ve gazi derneklerini ziyaret etti - Son Dakika
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Manisa Valisi Enver Ünlü, şehit aileleri ve gazi derneklerini ziyaret etti

Manisa Valisi Enver Ünlü, şehit aileleri ve gazi derneklerini ziyaret etti

Manisa Valisi Enver Ünlü, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şubesi, Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği, Manisa Şehit ve Gazi Aileleri Koruma ve Kalkındırma Derneği, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Manisa Şube Başkanlığını ziyaret etti. Vali Ünlü, şehit aileleri ve gazilerle sohbet ederek yakından ilgilendi.

07.03.2024 16:17
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Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa merkezde bulunan şehit aileleri ve gazi derneklerine ziyarette bulundu.

Vali Ünlü, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şubesi, Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği, Manisa Şehit ve Gazi Aileleri Koruma ve Kalkındırma Derneği, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Manisa Şube Başkanlığını ziyaret etti.

Ziyaretlerde dernek başkanları ve üyeleri tarafından karşılanan Vali Ünlü, şehit aileleri ve gazilerle sohbet ederek yakından ilgilendi.

Şehitlerin ve gazilerin ülkenin varlığı için büyük fedakarlıklar yaptıklarını ve bu nedenle toplumun onlara minnet ve şükran borçlu olduğunu ifade eden Vali Ünlü, "Vatan toprağını canları pahasına koruyan şehit ve gazilerimiz ile onların emaneti olan aileleri bizlerin baş tacıdır. Devlet olarak her zaman yanlarındayız. Tüm şehitlerimizin ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun, hayatta olan gazilerimize de sağlıklı bir ömür diliyorum" dedi.

Ziyaretlerde Vali Ünlü'ye İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul ve İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş eşlik etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Manisa, Yerel, Son Dakika

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