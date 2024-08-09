Manisa Yunusemre Belediyesi Güneş Enerji Santrali Faaliyete Geçirilecek

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(MANİSA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinin Karaahmetli Mahallesi'nde kurulan Güneş Enerji Santrali faaliyete geçirilecek. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, "Belediyemiz bu proje ile elektrik masrafından kurtulurken bir yandan da aylık 2 milyon 500 bin lira para kazanacak" dedi.

Yenilenebilir enerji alanına yatırım yapan Yunusemre Belediyesi, Karaahmetli Mahallesi'nde kurduğu GES'i hizmete sunacak. 75 bin metrekare alanda kurulan güneş enerji santralinde 4 megavatlık enerji üretimi gerçekleştirilecek. 8 bin 624 adet polikristal panelin enerji üretimi için gün saydığı santralde; 20 milyon TL KDV muafiyeti alındı. 113 milyon liraya mal olan GES'te belediye tüketeceği elektriğe ücret ödemeyecek ve aylık 2 milyon 500 bin lira kazanacak.

Karaahmetli Güneş Enerji Santrali'nde teknik çalışmalarda sona gelindiğini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, "Yenilenebilir ve çevre dostu enerji üretimini destekliyoruz. Santralimiz kısa zaman içerisinde hizmete alınacak. Sürdürülebilir bir dünya için karbon ayak izimizi azaltırken, 9 bine yakın güneş paneli Yunusemre için enerji üretecek. Belediyemiz bu proje ile elektrik masrafından kurtulurken bir yandan da aylık 2 milyon 500 bin lira para kazanacak. Doğa dostu sistem sayesinde bütçemizi ve ilçemizi inşallah çok daha güçlü bir hale getireceğiz" dedi.