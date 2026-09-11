Manisa Yunusemre\'de 420 milyon TL\'lik 137 konutluk projenin temeli atıldı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca hayata geçirilen 137 konutluk kentsel dönüşüm projesinin temelleri atıldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Mutlu Mahallesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ'nin ortak projesi kapsamında güvenli konutlarına kavuşuyor. 137 konutun yer alacağı toplamda 420 milyon TL maliyetli projeyle hak sahipleri hem depreme karşı güvenli hem de çevre düzenlemesiyle, yeşil alanlarıyla daha konforlu bir yaşam alanına kavuşacak. Temel atma töreninde konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, "Kentsel dönüşüm sadece bina yapmak, eski yapıları yenilemek değildir. Kentsel dönüşüm vatandaşımızın can güvenliğini önleyen, mahalle kültürünü koruyan, şehirlerimizi daha dirençli, daha planlı ve daha yaşanabilir hale getiren büyük bir şehircilik vizyonudur" dedi.

Vatandaşların konforlu ve güvenli yaşam alanlarına kavuşması için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, "Burada biliyoruz AK Parti'nin belediyecilik döneminde Mutlu ve Lalapaşa mahallelerini dönüştürmek daha yaşanabilir bir şehir, bir mahalle ortamını meydana getirmek ve sizlerin daha güzel ortamlarda yaşaması için bir çalışma yapılmıştı. Yerel seçimlerde nasip olmadı. Sandıktan başka bir irade çıktı. Bu proje normalde bizim projemiz değildi. Bu belediyenin projesiydi. Fakat belediye 'Biz bu projeyi yapamayız' diye bir ifade kullandı. Onun üzerine bizler milletvekillerimizle beraber ilçe başkanımızla beraber muhtarlarımızla bir araya gelerek 'Burada bir mağduriyet var. Bu mağduriyeti çözmemiz lazım' noktasında hareket ederek sağ olsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ile yaptığımız görüşmeler neticesinde hamdolsun ki gerekli talimatı verdi ve bugün burada işi başlatıyoruz. 420 milyon liralık bir proje burası. Elimizden ne geliyorsa Allah'ın izniyle yerine getireceğiz ve sizleri mutlu, huzurlu evlerinize tez zamanda inşallah kavuşturacağız" dedi.

İyi bir çevrede yaşamanın herkesin önceliği olduğunun altını çizen Manisa Valisi Vahdettin Özkan, "Aslında geleceğe güvenle bakmak, yarınımızdan emin olmak insanın içindeki en kuvvetli duygulardan birisidir. İyi bir çevrede yaşamak, sağlıklı bir çevrede yaşamak, gelecekte depreme yönelik özellikle bütün risklerden arındırılmış bir konutta yaşamak hepimizin öncelediği bir şey, en öne koyduğumuz bir şey. Manisa'nın başta deprem olmak üzere karşı karşıya bulunduğu afet risklerinin farkındayız. Bu riskleri doğru tespit etmek, afet meydana gelmeden önce gerekli tedbirleri almak ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Afet riski taşıyan alanların ve mevcut yapı stokunun tespit edilerek güvenli hale getirilmesi büyük önem taşıyor. Riskli alanların dönüşümüyle yalnızca bugünün sorunlarını çözmüyor, gelecekte yaşanabilecek afetlerin ortaya çıkarabileceği can ve mal kayıplarını da azaltıyoruz" dedi.

İl Afet Risk Azaltma Planıyla, Manisa'nın karşı karşıya olduğu riskleri ortaya koyarak bu risklere karşı atılacak adımları planladıklarını ifade eden Vali Özkan, "İl Afet Risk Azaltma Planımız, Manisa'nın karşı karşıya bulunduğu riskleri ortaya koyan ve bu risklerin azaltılması için atılacak adımları belirleyen önemli bir yol haritasıdır. Afet olduktan sonra müdahale eden değil, afet olmadan önce riskleri azaltan bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kentsel dönüşümü aynı zamanda şehirlerimizin daha planlı, sağlıklı ve düzenli gelişmesi için önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Bilimsel veriler ve şehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan doğru planlama, gelecek nesillere daha yaşanabilir şehirler bırakmanın temelidir" ifadelerini kullandı.

Manisa'da kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdürüleceğini ifade eden Vali Özkan, "Hükümetimizin güvenli, dirençli, planlı ve yaşanabilir şehirler oluşturma vizyonu doğrultusunda kentsel dönüşüm çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın ortaya koyduğu güçlü şehircilik politikaları, ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Manisa'mızda da önemli dönüşümlerin önünü açıyor. TOKİ'nin güçlü uygulama kapasitesi ve tecrübesiyle hayata geçirilen bu proje, güvenli ve nitelikli konut üretiminin önemli örneklerinden biridir. Bugün burada yalnızca 137 konutun temelini atmıyor, vatandaşlarımız için modern ve güvenli bir yaşam alanının temelini atıyoruz. Bütün bu çalışmalarımızın ortak hedefi, afetlere karşı dirençli, çevreye duyarlı, planlı ve yaşam kalitesi yüksek bir Manisa oluşturmaktır. Bugün attığımız her temel geleceğimize yapılan bir yatırımdır" dedi.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde butona basılarak 137 konutluk projenin temelleri atıldı.