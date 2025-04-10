Manisa Zabıtasından Gıda Denetimi: Halk Sağlığı İçin Sıkı Kontroller - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Manisa Zabıtasından Gıda Denetimi: Halk Sağlığı İçin Sıkı Kontroller

Geniş Video İzle

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerde 2025'in ilk üç ayında 513 gıda işletmesini denetleyip, 218 şikayete yanıt verdi. Zabıta ekipleri hijyen ve sağlıklı gıda konularında titiz bir çalışma yürütüyor.

10.04.2025 20:51  Güncelleme: 21:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Zabıtasından dönercilere denetim

Halk sağlığını tehlikeye atan işletmelere taviz yok

MANİSA - Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı gıda tüketmesine için denetimlerine aralıksız devam ediyor. Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, 2025'in ilk üç ayında 513 gıda işletmesi denetlenirken gıda işletmelerine yönelik 218 şikayete de kısa sürede müdahale edildi.

Gıda ve hijyen denetimlerini ara vermeden sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, restoran-lokanta, unlu mamuller ve marketler olmak üzere 3 ayrı alanda denetim gerçekleştiriyor. Gıda güvenliğini üst seviyede tutan zabıta ekipleri, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte, yaşanabilecek zehirleme vb. durumların önüne geçmek için denetimlerini sıklaştırıyor.

Zabıtalar sürekli sokakta

Denetimlerle birlikte gıda ve hijyene yönelik şikayetlere de kısa süre içerisinde müdahale edildiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Erdal Özçelik, "Zabıtalarımız ve uzman görevlilerimizle sürekli denetim sağlıyoruz. Bize ulaşan şikayetleri maksimum iki saat içerisinde çözüme ulaştırıyoruz. Şikayet değerlendirme oranımız yüzde 97 seviyesinde. İlçe tarım müdürlükleriyle beraber yemeklerden numuneler alıp zehirlenmelere karşı bakteri analizlerini yapıyoruz. Manisa'da Allah'a şükür zehirlenme gibi bir şey olmadı. Gıdaların daha kolay bozulduğu sıcak havalarda denetimleri sıklaştıracağız. İnsanlar bize güvenerek yemek yiyecekler. İnsanların güvenini boşa çıkartamayız" dedi.

"Amacımız halkımıza sağlıklı gıdalar ulaştırmak"

Zabıta Dairesi Başkanlığı Gıda Mühendisi Funda Üner de "Rutin kontrollerimizden birini tavuk döner satışı yapan firmalar üzerinde gerçekleştirdik. Açıkta ürün olmaması, işletmelerin temizliği, ürünlerin son kullanma tarihleri, ağzı açık çöpler bulunmaması ve pişmiş tavukların üzerine çiğ tavukların eklenmemesine özellikle dikkat ediyoruz. Buradaki amacımız halk sağlığı korumak, halkımıza sağlıklı gıdalar ulaştırabilmek" ifadelerini kullandı.

Üç ayda 513 gıda işletmesi denetlendi

Zabıta Dairesi ekipleri tarafından, 2025 yılının ilk üç ayında, vatandaşların çeşitli konularda gerçekleştirdiği 2 bin 424 şikayet ve bildiri, çözüme kavuşturuldu. Gıda işletmelerine yönelik 218 şikayete kısa sürede müdahale edilirken 513 gıda işletmesi de denetlendi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Zabıta, Manisa, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Manisa Zabıtasından Gıda Denetimi: Halk Sağlığı İçin Sıkı Kontroller - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel’den Süleyman Soylu’ya sert sözler: İBB’de 550 terörist var dediler, ispat edemediler Özgür Özel'den Süleyman Soylu'ya sert sözler: İBB'de 550 terörist var dediler, ispat edemediler
Bayraktar TB2 gerçekleştirdiği manevrayla dünya havacılık tarihine geçti Bayraktar TB2 gerçekleştirdiği manevrayla dünya havacılık tarihine geçti
Suudi Arabistan’dan dikkat çeken parti görüntüleri Yapıldığı yer de bir o kadar ilginç Suudi Arabistan'dan dikkat çeken parti görüntüleri! Yapıldığı yer de bir o kadar ilginç
Trump’tan İran’a açık tehdit: Anlaşmayı reddederlerse İsrail ile birlikte askeri seçeneğe yöneliriz Trump'tan İran'a açık tehdit: Anlaşmayı reddederlerse İsrail ile birlikte askeri seçeneğe yöneliriz
Göksel Aşan, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na atandı Göksel Aşan, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı
Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu üyeliklerine çok sayıda atama Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu üyeliklerine çok sayıda atama
Dört ülkenin büyükelçisi değişti Dört ülkenin büyükelçisi değişti
Yiğit Bulut, Ekonomi Politika Kurulu üyeliğine atandı Yiğit Bulut, Ekonomi Politika Kurulu üyeliğine atandı
Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı
Çayırhan maden ocağında göçük 2’si ağır 13 işçi yaralı Çayırhan maden ocağında göçük! 2'si ağır 13 işçi yaralı
Erdoğan’ın imzasıyla 13 üniversiteye yeni rektör atandı Erdoğan'ın imzasıyla 13 üniversiteye yeni rektör atandı

21:21 Trump: Çin ile anlaşma yapacağımıza eminim Trump: Çin ile anlaşma yapacağımıza eminim
20:54 Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit eden 5 kişi yakalandı Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi yakalandı
20:41 Altında yeni rekor kırıldı Altında yeni rekor kırıldı
19:18 ABD Başkanı Trump, Türkiye’ye geliyor ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye geliyor
18:44 Özel’in çağrısı pek işe yaramamış Boykot günü rekor kırıldı Özel'in çağrısı pek işe yaramamış! Boykot günü rekor kırıldı
09:00 Araç sahiplerinin gözü pompada Akaryakıta bir indirim daha geliyor Araç sahiplerinin gözü pompada! Akaryakıta bir indirim daha geliyor
08:57 Entübe edildiği iddia edilen Gönül Yazar’dan yeni haber Entübe edildiği iddia edilen Gönül Yazar'dan yeni haber
08:41 Aylık 5 bin liralık çocuk yardımı resmileşti Aylık 5 bin liralık çocuk yardımı resmileşti
08:35 Hakan Sabancı’dan ayrılık iddialarına net yanıt Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına net yanıt
08:33 Gözaltına alınan gazeteci Timur Soykan: Çeteler kaybedecek halk kazanacak Gözaltına alınan gazeteci Timur Soykan: Çeteler kaybedecek halk kazanacak
08:32 Cumhurbaşkanlığı atamalarında dikkat çeken isimler Orhan Gencebay, Şahika Ercümen ve Hülya Koçyiğit Cumhurbaşkanlığı atamalarında dikkat çeken isimler! Orhan Gencebay, Şahika Ercümen ve Hülya Koçyiğit
08:18 118 ülkede hizmet veren Gebzeli dünya devi konkordato ilan etti 118 ülkede hizmet veren Gebzeli dünya devi konkordato ilan etti
08:05 Bu çiçeği koparmanın cezası 577 bin lira... Yılda sadece 20 gün hayatta kalıyor Bu çiçeği koparmanın cezası 577 bin lira... Yılda sadece 20 gün hayatta kalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2025 21:40:19. #7.13#
SON DAKİKA: Manisa Zabıtasından Gıda Denetimi: Halk Sağlığı İçin Sıkı Kontroller - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement