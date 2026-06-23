Manisalı engelli yüzücüler Macaristan yolcusu - Son Dakika
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Manisalı engelli yüzücüler Macaristan yolcusu

Manisalı engelli yüzücüler Macaristan yolcusu
23.06.2026 11:26  Güncelleme: 11:28
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Manisa Su Sporları Spor Kulübü'nün engelli sporcuları tarafından hazırlanan ADES Projesi, Ulusal Ajans'tan destek alarak kabul edildi. Sporcular Temmuz ayında Macaristan'a gidecek.

Manisa Su Sporları Spor Kulübü (MSSK) bünyesindeki engelli sporcuların hazırladığı "ADES (Engelli Yüzmede Erişilebilirlik ve Eşitlik) Projesi", Ulusal Ajans'a yapılan yüzlerce başvuru arasından kabul edilerek büyük bir başarıya imza attı. Proje kapsamında Temmuz ayı ortasında Macaristan'a gidecek olan sporcular, Manisa Valisi Vahdettin Özkan'ı ziyaret ederek proje hakkında bilgi verdi.

Manisa'da bedensel engelli bireylere yönelik faaliyet gösteren Manisa Su Sporları Spor Kulübü, önemli bir uluslararası başarıya imza attı. Kulüp sporcusu Mehmet İleru ve Yönetim Kurulu Üyesi Gazeteci Ahmet Ünsal tarafından 8 aylık yoğun bir çalışmanın ürünü olarak hazırlanan "ADES K182 (Engelli Yüzmede Erişilebilirlik ve Eşitlik)" projesi, Türkiye Ulusal Ajansı'ndan destek almaya hak kazandı. Projenin Macaristan Budapeşte ayağında otizmli özel sporculardan oluşan "Para Fit" kulübü ile ortak hareket edilecek. Manisa Valisi Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret eden proje ekibi, çalışmaların detaylarını paylaştı.

Proje Koordinatörü Mehmet İleru, çalışmanın temelinde her iki ülkedeki engelli spor altyapılarının karşılaştırılmasının ve üniversite öğrencilerinin bu süreçte kurumsal deneyim kazanmasının yattığını belirtti. MSSK Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ünsal ise "Bu proje Türkiye'de bir ilk. Hayatında hiç yurt dışı deneyimi olmayan engelli sporcularımız, Avrupa'daki örnekleri yerinde görme fırsatı bulacak. Bu, sporun bilimini okuyan öğrencilerimiz için de büyük bir uluslararası tecrübe olacak" dedi.

Vali Özkan'dan sporculara tam destek

Engelli sporcuları makamında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Valisi Vahdettin Özkan, "Sizleri bu medeni, çağdaş ve cesaretli hareketinizden dolayı tüm kalbimle kutluyorum. Devlet olarak bizlere düşen görev, ülkemizi yurt dışında gururlandıran girişimlerde bulunan tüm sporcularımıza gereken desteği vermektir" ifadelerini kullandı.

13-21 Temmuz tarihlerinde Macaristan'dalar

13-21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek proje yolculuğu öncesinde Vali Özkan'ın yanı sıra, Spordan Sorumlu Vali Yardımcısı Aydın Memük, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ve Büyükşehir Belediyesi AB Projeleri Daire Başkanı Mehmet Ali Çağırıcı'yı ziyaret eden heyet, destekleri için tüm paydaşlara teşekkürlerini sundu.

20 yıl önce iş insanı Uğur Üstünel'in katkılarıyla kurulan ve 50'nin üzerinde engelli sporcuya ev sahipliği yapan MSSK, bu proje ile sporun engelleri kaldırmadaki gücünü uluslararası arenada bir kez daha kanıtlamayı hedefliyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisalı engelli yüzücüler Macaristan yolcusu - Son Dakika

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