Manisalı öğrencilerden şehit annelerine duygu dolu mektup - Son Dakika
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Manisalı öğrencilerden şehit annelerine duygu dolu mektup

Manisalı öğrencilerden şehit annelerine duygu dolu mektup

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Ali Rıza Çevik Ortaokulu öğrencileri, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerine mektup yazdı.

11.05.2025 12:38
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Ali Rıza Çevik Ortaokulu öğrencileri, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerine mektup yazdı.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu sene Anneler Günü'nü birbirinden farklı etkinliklerle kutluyor. Ev ziyaretlerinden annelere şiir okuma şöleni, moral kahvaltısı gibi bir dizi etkinliğin yapıldığı hafta boyunca şehit anneleri de unutulmadı. Günümüzde artık pek tercih edilmeyen fakat anneler için çok özel anlam taşıyan mektupla haberleşmeyi öğrencilere öğreten etkinlikle, şehit annelerine sürpriz yapıldı. Manisa'da yaşayan şehit annelerine mektup yazan öğrenciler, şükran ve minnet duygularını dile getirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli'nin öğrencilerle beraber yazdığı mektuplar daha sonra öğrenciler tarafından postaneye teslim edildi.

Müdür Uğurelli mektubunda, "Evladınızı bu vatan uğruna feda ettiniz. Sizin yüreğinizden kopan, bizim istikbalimize can verdi. Biz sizin oğlunuzun, kızınızın, emanetiyiz artık. ve bu emanete layık olmak için çalışıyoruz. Kutlu ülkemizin yarınlarını inşa edecek vatansever gençler yetiştiriyoruz. Sizin gözlerinizde biraz teselli, bir nebze huzur olabilmek adına bu mektubu çocuklarımızla kaleme aldık. Şunu bilin ki yalnız değilsiniz. Yüreğimiz sizinle. Evladınızın adı bizim dilimizde, hatırası kalbimizde Anneler Günü'nüz kutlu olsun. Minnet ve dualarımla" sözleriyle duygularını paylaştı.

Bir öğrenci ise mektubunda şehit annesine şöyle seslendi:

"Sen koca yürekli bir annesin. Neden mi? Sen bu vatan için oğlunu şehit vermiş bir annesin. Sevgili annemiz; onlar bilsinler ki senin gibi anneler var oldukça bu vatanı kimse bölemez. Senin ve sizin gibi annelerin sabırları, dik duruşları ve fedakarlıkları bizi daha da onurlandırıyor. Biliriz, acınızın tesellisi yoktur ama gönlü acıyla dolmuş bir genç, bir çocuk var bu satırların arkasında. Umarım acınızı bir nebze dindirir bu sözler. Şunu unutma ki annem bu dünyada dik durması gereken ilk insan sensin. Kaldır başını çünkü senin kahraman oğlundu bu vatanı yücelten. Bu acı dolu Anneler Günü'nde artık tüm millet sizlerin evladıdır. Sizler de bu milletin annesi. Hiçbir zaman hakkınızı ödeyemeyiz. Çünkü bazı haklar öyle ki ödenmeyecek kadar büyük ve özeldir. On bir yaşında bir çocuğum, şu an için yapabileceğim en büyük şey şehitlerimizi tanımak, tanıtmak, unutmamak, unutturmamaktır. Sizlere söz veriyorum ki ömrüm yettikçe hatırlayacağım, hatırlatacağım. Bayrağımızın göklerde dalgalanabilmesi için canını feda eden şehitlerimizin kanına değer bir toprağa sahip olmayı tüm kalbimde hissediyorum. Vatan sevdalısı olmak için bayrağı sevmek, yaşadığımız bu vatanı sevmek, vatana vatan yapanı sevmek, bir yürek taşıyabilmek yetiyor. Ben Türk'üm. Türk teslim olmaz. Türk bayraksız olmaz. Türk esir olmaz. Bizi bayraksız, ezansız ve hürriyetsiz bırakmayan evlatlar yetiştirdiğiniz için yürekten minnettarım. Gönül isterdi ki bunları evlerinize gelip gözlerinize bakarak söyleyelim. Sizler gibi yüce gönüllü insanlarla tanışayım. Bir Türk genci olarak vatanı için canını feda eden çocuğunuzun izinden gideceğimize söz veriyoruz."

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, öğrencileri çeşitli hediyelerle ödüllendirdi. Mektupların hazırlanması ve postaneye verilmesi aşaması da kısa bir klipte toplanarak, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Paylaşımla başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü kutlandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisalı öğrencilerden şehit annelerine duygu dolu mektup - Son Dakika

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