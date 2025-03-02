Manisalılar İftar Sofrasında Buluştu - Son Dakika
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Manisalılar İftar Sofrasında Buluştu

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan'ın ilk gününde binlerce vatandaşa iftar yemeği dağıtarak şehrin çeşitli noktalarında iftar sofraları kurdu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve diğer yerel yöneticiler, vatandaşlarla bir araya gelerek Ramazan ayını kutladı.

02.03.2025 23:34
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Manisalılar iftar sofrasında buluştu

Manisa'da Ramazan'ın ilk gününde binlerce vatandaş büyükşehir ile iftar yaptı

MANİSA - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının ilk gününde Cumhuriyet Meydanı, Eski Garaj Pazaryeri ve Karaköy Kapalı Pazaryeri'nde 4 bin kişiye iftar yemeği dağıttı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehrin çeşitli noktalarında kurduğu iftar sofraları ile vatandaşlara iftarlarını açma imkanı sağladı. Cumhuriyet Meydanı'ndan kurulan çadır, Eski Garaj Pazaryeri ve Karaköy Pazaryeri'nde binlerce vatandaş oruç açtı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in de uğradığı Cumhuriyet Meydanı'ndaki iftar çadırında Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Karaköy Kapalı Pazaryeri'ndeki programda ise Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlara hayırlı ramazanlar diledi

İftar saati öncesinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki iftar çadırını ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile birlikte vatandaşlara seslendi. Başkan Zeyrek, "Ramazan ayının ilk iftarında, Gülşah Başkanımızla birlikte soframızı sizlerle paylaşmayı çok arzu ettik. Biz, paylaşıldıkça büyüyen ve birlik oldukça güçlenen bir belediye anlayışı ile yola çıktık. Ramazan'ın bereketi, bolluğu, refahı ve huzuru hepimizin üzerine olsun. Allah tutuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul etsin. Ramazan'ımız mübarek olsun. Ramazan boyunca da bu sofralarda buluşmak dileğiyle" dedi.

Gülşah Durbay da "Manisa'mızın güzel insanları, bu mübarek ayın ilk iftarında sizinle birlikte olduğum için çok mutluyum. Ramazan ayının birleştiriciliğine, bereketine ve rahmetine inanan biri olarak bu güzel mübarek ayın sizlere ve tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu Ramazan'da bu meydanı sizler için hazırladık. Bu meydanda binlerce vatandaşımızla iftarlarımızı açacağız, alışverişlerimizi yapacağız, sohbetlerimiz ve etkinliklerimiz olacak. Rabbim yaptığınız ibadetleri, tuttuğunuz ibadetleri kabul etsin, ramazanımız hayırlara vesile olsun" diyerek iftar sofrasında buluşan Manisalıların Ramazan ayını kutladı.

İftar öncesi sohbet gerçekleştirildi

Binlerce vatandaş oruçlarını açmak için iftar saatini beklerken Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından iftar sohbeti programı düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda Sinan Üzer'in katılımıyla gerçekleştirilen program sırasında vatandaşlara çay ikramı yapıldı. Mehter Takımı'nın verdiği konser de halktan yoğun ilgi gördü. Oruçlarını açan, iftarlarını yapan vatandaşlar, sonrasında Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan sergileri gezerek ve tasavvuf müziği konserini dinleyerek vakit geçirdi. Cumhuriyet Meydanı'nda, ayrıca, Ramazan'ın paylaşma ruhuna uygun olarak pamuk şeker, Osmanlı macunu, şerbet, çay ve kahve ikram edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca farklı noktalarda iftar programlarını sürdürecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisalılar İftar Sofrasında Buluştu - Son Dakika

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