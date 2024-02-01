Mansur Yavaş, Sıhhiye-Yenişehir Pazaryeri\'nde Esnaf ve Yurttaşlarla Buluştu

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sıhhiye- Yenişehir Pazaryeri'ni ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. Esnaf ve yurttaşın yoğun ilgisiyle karşılanan Yavaş, sorun ve talepleri de tek tek dinleyerek not aldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sıhhiye-Yenişehir Pazaryeri'nde bugün esnaf ve yurttaşlarla buluştu. Ankara Pazar Yerleri Esnaf Odası Başkanı Recep Ayhan'ın da yer aldığı ziyarette yurttaşlar, Yavaş'a yoğun ilgi gösterdi.

Pazaryerinde tezahüratlar eşliğinde seçim çalışmasını sürdüren Mansur Yavaş'a yurttaşlar, "Dualarımız sizinle. Yolunuz açık olsun, inşallah kazanacaksınız" temennisinde bulundu. Esnaf ve yurttaşlarla tek tek hatıra fotoğrafı çektiren Yavaş, sorun ve talepleri de tek tek dinleyerek not aldı. Yavaş, Sıhhiye-Yenişehir Pazaryeri ziyaretinin ardından Yenişehir Pazar Taksi Durağına giderek, taksi esnafıyla sohbet etti.

Başkan Yavaş, ziyaretin görüntülerini X hesabından şu notla paylaştı:

"Sizlerden aldığım sevgi ve destek kelimelerle tarif edilemez. Sayenizde işimi her gün daha büyük bir mutluluk ve azimle yapıyorum. Ne mutlu bana ki Ankara'nın, Ankaralıların başkanıyım. İyi ki varsınız."