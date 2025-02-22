Mansur Yavaş, Tayfun Tanju Kara Espor Merkezi'nin Açılışında Konuştu - Son Dakika
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Mansur Yavaş, Tayfun Tanju Kara Espor Merkezi'nin Açılışında Konuştu

Mansur Yavaş, Tayfun Tanju Kara Espor Merkezi\'nin Açılışında Konuştu

Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tayfun Tanju Kara Espor Merkezi'nin açılışında ön seçimler ve parti içindeki birlik üzerine değerlendirmelerde bulundu. Merkez, gençler için büyük bir fırsat sunmak amacıyla yenilendi.

22.02.2025 14:01  Güncelleme: 14:08
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Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın yeni dijital arenası Tayfun Tanju Kara Espor Merkezi'nin açılışında, "Bizim kendi başımıza aday olma ya da olmama diye bir hakkımız yok artık. Toplum günü geldiğinde ne karar verirse, eğer talep olursa tabii ki bunu değerlendireceğiz. Ancak bunu yaparken, bunu söylerken de partide bir bölünmüşlük, fikir ayrılığı var gibi görüntüler içerisinde beni asla bulamayacaksınız" dedi.

ABB, Çankaya Birlik Mahallesi'ndeki Eğitim Merkezi binasında başlattığı kapsamlı tadilat, bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. Baştan aşağı yenilenerek Başkentli gençler için espor merkezi haline dönüştürülen 8 katlı bina "Tayfun Tanju Kara Espor Merkezi" olarak kapılarını açtı. Başkente kazandırılan en büyük espor merkezinin açılışını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gerçekleştirdi. Açılış törenine; 2024 yılının Haziran ayında hayatını kaybeden İnovatif AŞ Genel Müdürü Tayfun Tanju Kara'nın ailesi, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, ABB bürokratları ve espor tutkunu gençler katıldı.

"Ön seçime karşı değiliz, şu an gündem sadece ülke gündemi olmalı"

Yavaş, CHP'de ön seçim öncesi cumhurbaşkanı adayı için imza sürecinin sona erdiğinin sorulması üzerine şunları söyledi:

"Dün ön seçime katılma süreci bitti. Tabii ki aynı düşüncedeyim. Biz ön seçime karşı değiliz. Partinin en üst karar organlarından bir tanesidir. Buradaki sorun biz enerjisini partinin içe harcamamasını ve gündemin sadece şu andaki ülke gündeminin olması gerektiğini ve bunun da ülke gündemini geri atacağını düşünerek karşı çıkmıştık. Hayırlı uğurlu olsun."

"Bizim kendi başımıza aday olma ya da olmama diye bir hakkımız yok artık"

Yavaş, "Peki sizin yol haritanız nasıl olacak? Adaylıktan vazgeçtiniz diyecek miyiz yoksa 100 bin imza toplayıp kendi adaylığınızı mı ilan edeceksiniz?" sorusu üzerine ise şu ifadeleri kullandı, "Bunları konuşmak için çok erken. Çünkü biz en son birlikte yaptığımız toplantıda bütün alternatifleri masaya yatırdık. Bu alternatifler tabii ki hep gündemde olacaktır ama şu anda erken seçimin tarihi yok, bir şey yok. Bunları konuşmak için çok erken. Orada da şunu söylemiştim Sayın Genel Başkanımıza ve Ekrem Bey'e. Bizim kendi başımıza aday olma ya da olmama diye bir hakkımız yok artık. Yani toplum günü geldiğinde ne karar verirse, eğer talep olursa tabii ki bunu değerlendireceğiz. Ancak bunu yaparken, bunu söylerken de partide bir bölünmüşlük, fikir ayrılığı var gibi görüntüler içerisinde beni asla bulamayacaksınız. Bunlar günü geldiğinde değerlendirecek şeylerdir" dedi.

"Her gencimizin hayallerini gerçekleştirme şansına sahip olmasını istiyoruz"

Başkentte espor merkezleri projesine öncülük eden ve ASKİ Espor Takımını kuran Tayfun Tanju Kara'yı anarak konuşmasına başlayan Başkan Mansur Yavaş, "Tayfun, bizim için sadece bir mesai arkadaşı değil, aynı zamanda vizyonu, çalışkanlığı ve inovasyona olan tutkusu ile ilham veren bir yol arkadaşımızdı. Onun hayalini kurduğu ve büyük emek verdiği bu merkeze adını vermek, onun mirasını geleceğe taşımak bizim için de büyük bir onur. Tayfun Tanju Kara, sadece yaptığı projelerle değil, bizlere bıraktığı dostluk, azim ve inançla da hep bizimle olacak. Bugün burada attığımız bu adımla, onun vizyonunu yaşatıyor ve gençlere açtığı yolu daha da ileriye taşıyoruz. Tayfun Tanju Kara'nın anısını her zaman saygı ve minnetle yad ediyor, bu merkezin onun ideallerini sürdüreceğine yürekten inanıyoruz. Ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mansur Yavaş, Tayfun Tanju Kara Espor Merkezi'nin Açılışında Konuştu - Son Dakika

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