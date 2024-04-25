Mansur Yavaş, Yenimahalle Toptancı Hali'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Mansur Yavaş, Yenimahalle Toptancı Hali'ni Ziyaret Etti

Mansur Yavaş, Yenimahalle Toptancı Hali\'ni Ziyaret Etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Toptancı Hali'ni ziyaret ederek esnafa teşekkür etti.

25.04.2024 16:02  Güncelleme: 16:05
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Toptancı Hali'ni ziyaret etti. Hal esnafının alkış ve sloganlarıyla karşılanan Yavaş, 31 Mart seçimlerinde verdikleri destek için esnafa teşekkür etti.

ABB Başkanı Yavaş, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Yenimahalle'deki Toptancı Hali'ni ziyaret eden Yavaş, 31 Mart yerel seçimlerinde verdikleri destek için esnafa teşekkür etti. Yavaş'a ziyaretinde, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve ABB CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu eşlik etti.

Yenimahalle Toptancı Hali esnafı tarafından alkış ve sloganlarla karşılanan Yavaş'a, Hal Başkanı Ceyhan Gündüz de esnafa verdiği destek ile halin fiziki şartlarını iyileştirdiği için teşekkür etti.

Meyve-sebze peronlarını gezen Yavaş, esnafı dinleyip sorun ve talepleri tek tek not aldı.

Kaynak: ANKA

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