Manyas\'ta Roman Gelin ve Damat Deve Üzerinde İlçe Turu Yaparak Düğünlerine Davet Etti

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Balıkesir'in Manyas ilçesinde Roman gelin ve damat deve üzerinde ve bando eşliğinde ilçe turu yaparak vatandaşları düğünlerine davet etti.

Manyas'ta Roman ailelerin çocukları olan Sabriye (18) ve Mehmet Emin Ulatun (18) çifti hayallerini düğün öncesi gerçekleştirdi. Yeni Mahalle'de ikamet eden Yandan ve Metin Ulatun çifti oğulları Mehmet Emin'e, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinden Sabriye'yi gelin aldılar.

Gelin ve damat düğün öncesi kiralanan iki deve ve çalgılar eşliğinde yakınlarıyla birlikte tüm Manyas'ı dolaştı. Cumhuriyet Meydanı'nda bir süre eğlenen gelin ve damat kendilerini merakla izleyen ilçe halkını da düğünlerine davet etti. Bu arada Yandan-Metin çifti küçük oğullarının da sünnetini ağabeyinin düğünü ile birlikte yaparken onu da kiraladıkları faytonla konvoyda gezdirdi. - BALIKESİR