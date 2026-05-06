Maraş Sandığına Dikkat: Silah Saklamak Yanlış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Maraş Sandığına Dikkat: Silah Saklamak Yanlış

Maraş Sandığına Dikkat: Silah Saklamak Yanlış
06.05.2026 01:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'taki okul saldırganı, silahları çeyiz sandığında sakladığını belirtti. Sandık ustası, bu yöntemi eleştirerek silahların güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kahramanmaraş'taki okul saldırganının Maraş sandığından silahları almasına ilişkin sandık ustası Ramazan Nedirli, "Bu sandıklar güvenlik kasası değildir, tornavidayla dahi açılabilir. Bu sandıkta saklanması doğru değildir" dedi.

Ayser Çalık Ortaokulu'da biri öğretmen 8 öğrencinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından, saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli, ifadesinde silahları Maraş sandığında sakladığını belirtmişti.

Kahramanmaraşlı sandık ustasından açıklama geldi

40 yıldır Kahramanmaraş'ta sandık ustalığı yapan Ramazan Nedirli ise konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Nedirli, sandıkların halk arasında 'mücevher sandığı' ya da 'çeyiz sandığı' olarak adlandırıldığını belirterek, "Bu, bizim 'mücevher sandığı' dediğimiz sandıktır. Şifreli yapılır; amaç çocukların takılara ve ziynet eşyalarına dokunmamasıdır. Ancak bu sandıklar güvenlik kasası değildir. Tornavidayla dahi açılabilir. Kapağından az bir zorlamayla açılabilecek yapıdadır. Bu nedenle silahın bu sandıkta saklanması doğru değildir" ifadelerini kullandı.

"Silah, çelik kasada olur"

Silah muhafazasının çelik kasalarda ve yüksek güvenlikli sistemlerle yapılması gerektiğini vurgulayan Nedirli, "Silah, çelik kasada olur ve şifresi kimseyle paylaşılmaz. Sadece saklayan kişi bilir. Maraş çeyiz sandıkları ise tarih boyunca çeyiz, bohça, takı ve ziynet eşyası koymak için kullanılmıştır. Bu sandıklara silah konmaz" ifadelerini kullandı.

"Sorumluluk, silahları bu şekilde muhafaza eden kişide"

Yaşanan elim olaydan dolayı büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Nedirli, "Söz konusu Maraş sandığında silah saklanmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine sabırlar diliyoruz. Bu olayda sorumluluk, silahları bu şekilde muhafaza eden kişidedir" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Maraş Sandığına Dikkat: Silah Saklamak Yanlış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 01:05:01. #.0.4#
SON DAKİKA: Maraş Sandığına Dikkat: Silah Saklamak Yanlış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.