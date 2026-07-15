Mardin 1969 Spor'un forma göğüs sponsoru Mahmood Coffee oldu - Son Dakika
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Mardin 1969 Spor'un forma göğüs sponsoru Mahmood Coffee oldu

Mardin 1969 Spor\'un forma göğüs sponsoru Mahmood Coffee oldu
15.07.2026 09:04
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Mardin 1969 Spor, 2026-2027 sezonu forma göğüs sponsorluğu için Mahmood Coffee ile anlaşmaya vardı. Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar ve yönetim kurulu üyeleri, Mahmood Coffee Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya'yı ziyaret ederek sponsorluk sözleşmesini imzaladı. Anlaşma kapsamında Mahmood Coffee logosu, sezon boyunca takımın formasının göğüs bölümünde yer alacak.

Mardin 1969 Spor, 2026-2027 sezonu forma göğüs sponsorluğu için Mahmood Coffee ile anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında Mahmood Coffee logosu, sezon boyunca takım formasının göğüs bölümünde yer alacak.

MAHMOOD COFFEE İLE SPONSORLUK SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar, Asbaşkan Veysi Duyan ve Finans İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ercan Ayanoğlu, Mahmood Coffee Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya'yı ziyaret etti. Ziyarette üzerinde isminin yer aldığı Mardin 1969 Spor forması Altunkaya'ya takdim edilirken, taraflar resmi sponsorluk sözleşmesini imzaladı.

Mardin 1969 Spor'un forma göğüs sponsoru Mahmood Coffee oldu

LOGO SEZON BOYUNCA FORMADA YER ALACAK

Yapılan anlaşma kapsamında Mahmood Coffee logosu, 2026-2027 sezonu boyunca Mardin 1969 Spor formasının göğüs bölümünde yer alacak.

Mardin 1969 Spor'un forma göğüs sponsoru Mahmood Coffee oldu

KULÜPTEN TEŞEKKÜR MESAJI

Kulüpten yapılan açıklamada, Mahmood Coffee ailesine kulübe verdiği destek dolayısıyla teşekkür edilerek, iş birliğinin camiaya ve Mardin'e hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Yerel Haberler, Mardin, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mardin 1969 Spor'un forma göğüs sponsoru Mahmood Coffee oldu - Son Dakika

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