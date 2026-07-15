Mardin 1969 Spor, 2026-2027 sezonu forma göğüs sponsorluğu için Mahmood Coffee ile anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında Mahmood Coffee logosu, sezon boyunca takım formasının göğüs bölümünde yer alacak.
Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar, Asbaşkan Veysi Duyan ve Finans İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ercan Ayanoğlu, Mahmood Coffee Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya'yı ziyaret etti. Ziyarette üzerinde isminin yer aldığı Mardin 1969 Spor forması Altunkaya'ya takdim edilirken, taraflar resmi sponsorluk sözleşmesini imzaladı.
Yapılan anlaşma kapsamında Mahmood Coffee logosu, 2026-2027 sezonu boyunca Mardin 1969 Spor formasının göğüs bölümünde yer alacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, Mahmood Coffee ailesine kulübe verdiği destek dolayısıyla teşekkür edilerek, iş birliğinin camiaya ve Mardin'e hayırlı olması temennisinde bulunuldu.
Son Dakika › Yerel › Mardin 1969 Spor'un forma göğüs sponsoru Mahmood Coffee oldu - Son Dakika
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