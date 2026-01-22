Mardin\'de 2026 yılı 1. dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Mardin'de 2026 yılı 1. dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun başkanlığında yapıldı.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, toplantıda 2025 yılı itibarıyla il genelinde yapımı tamamlanan, devam eden ve planlanan projelerin değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, 2025 yılı sonu itibarıyla Mardin'de kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından toplam 323 projenin uygulandığı kaydedildi. Bu projelerden 164'ünün tamamlandığı, 104'ünün devam ettiği, 55'inin ise etüt-proje aşamasında bulunduğu ifade edildi. Projelerin toplam yatırım tutarının 71 milyar 314 milyon 799 bin lira olduğu aktarılan açıklamada, 2025 yılı sonu itibarıyla 11 milyar 39 milyon 405 bin lira harcama yapıldığı bildirildi.

İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katılan kurum amirlerinin de sorumluluk alanlarına ilişkin yürüttükleri yatırım ve faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya, kaymakamlar, belediye başkanları, koordinasyon kurulunda bulunan kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. - MARDİN