Mardin'de Aileler Arasında Kavga: 8 Yaralı

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'de iki aile arasına çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kavganın yaşandığı kırsal mahallede jandarma yoğun güvenlik önlemi aldı.

Artuklu ilçesine bağlı kırsal Eryeri mahallesinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silah, sopa ve taşların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ekibi ve sağlık görevlisi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kavganın ardından jandarma ekipleri Eryeri mahallesinde geniş güvenlik önlemi aldı.