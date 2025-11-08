Mardin'de Aileler Arasındaki Husumet Barış Yemeği ile Son Buldu - Son Dakika
Mardin'de Aileler Arasındaki Husumet Barış Yemeği ile Son Buldu

08.11.2025 21:52
Mardin'in Artuklu ilçesinde, Sincar ve Amak aileleri arasındaki husumet, düzenlenen barış yemeğiyle sona erdi. Programda, toplumdaki huzur ve birlik vurgulandı.

Haber:   Gülten AKGÜL

(MARDİN)- Mardin'in Artuklu ilçesinde, Öncel ve Amak aileleri arasındaki husumet barış yemeğiyle son buldu. Bölge kanaat önderlerinin de katıldığı programda, birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde Sincar ve Amak aileleri arasında süren husumet, Artuklu Kervansarayı'nda düzenlenen barış yemeğiyle son buldu. Programa AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak ve Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ katıldı.

Sincar (Öncel) ve Amak aileleri arasında bir süredir devam eden husumet, yürütülen arabuluculuk çalışmaları neticesinde anlaşmayla sonuçlandı.

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Artuklu Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Ali Amak ve Sabahattin Evrensel öncülüğünde arabulucuların girişimleriyle Artuklu Kervansarayı'nda düzenlenen barış yemeğinde bir araya gelen iki aile, karşılıklı iyi niyet beyanlarında bulunarak husumeti sonlandırdıklarını ilan etti.

Barış programına geniş katılım oldu

AK Parti ve DEM Partili belediye başkanlarının hazır bulunduğu buluşmaya, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Ali Amak ve Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, bölgenin kanaat önderleri, aşiretlerin ileri gelenleri ve STK temsilcileri de katıldı.

Katılımcılar, toplumsal huzurun tesisi ve benzer anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözüme kavuşturulması gerektiğine dikkati çekti.

Tarafların barış iradesini teyit ettiği yemeğin, bölgede sosyal barışın güçlenmesine katkı sunması temenni edilirken yemekten sonra, aile mensupları birbirlerini tebrik etti. Taraflar, bu tür anlaşmazlıkların büyümeden çözülmesi için sağduyu ve karşılıklı anlayış çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Etkinlikler, Artuklu, Mardin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mardin'de Aileler Arasındaki Husumet Barış Yemeği ile Son Buldu - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Mardin'de Aileler Arasındaki Husumet Barış Yemeği ile Son Buldu - Son Dakika
