Mardin\'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Doğan Çılgın, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çılgın, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çılgın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Doğan Çılgın'ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken, polis ekiplerinin olaya karışan şüphelileri yakalamak için başlattığı soruşturma sürüyor.