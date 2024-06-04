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Mardin'de Çevre Haftası etkinliği düzenlendi

MARDİN - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca bu yıl temasının 'Sıfır Atık' olarak belirlenen Türkiye Çevre Haftası Mardin'de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Mardin Valiliği tarafından 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda düzenlenen etkinliklerde birinci olan öğrencilere bisiklet hediye edildi. Etkinlikte konuşma yapan Vali Tuncay Akkoyun, çevre konusunda vatandaşları bilinçlendirmek gerektiğini söyledi. Çevre bilincinin oluşmasını amaçladıklarını belirten Akkoyun, "Tüm şehirlerimizde kutlanan Türkiye Çevre Haftası etkinliklerini biz de Mardin'imizde öğrencilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ile birlikte kutluyoruz. Amacımız çevre bilincinin oluşması. Bu anlamda özellikle çocuklarımıza, gençlerimize çevre bilincini aşılaması ve bunu sürdürülebilir hale getirmek" dedi.

Özellikle üzerinde durulması gerekn bir konu da sıfır atık konusu olduğuna değinen Vali Akkoyun, "Sizlerin bildiği gibi sıfır atık projesi Emine Erdoğan hanımefendi himayelerinde Türkiye'de kabul gören tüm vatandaşlarımızın, kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın sahip çıktığı ve gerçekten sonuçları ile itibari ile sadece ulusal anlamda değil uluslararası anlamda örnek olan bir projedir. Yakın zamanda da projenin aldığı ödül bunun en önemli örneklerinden bir tanesidir. Bu anlamda sıfır atık projesinden şöyle bahsetmek istiyorum size. Sıfır atık özellikle atıkların önlenmesi atıkların azaltılması ve atıkların ekonomiye geri dönüşüm yoluyla kazandırılmasını amaçlayan bir atık üretim sistemidir. Buradaki amaç öncelikle çevrenin korunması ve devamında da israfın önlenmesidir" diye konuştu.

Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.