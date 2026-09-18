Mardin'de çiftçi, traktörüne yuva yapan kumru için 45 gün tarlaya inmeyecek - Son Dakika
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Mardin'de çiftçi, traktörüne yuva yapan kumru için 45 gün tarlaya inmeyecek

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Mardin\'de çiftçi, traktörüne yuva yapan kumru için 45 gün tarlaya inmeyecek
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Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Torbacık köyünde çiftçilik yapan Osman Ece, traktörünün üzerine yuva yapan kumru nedeniyle tarla işlerini erteledi. Ece, yuvadaki iki yumurtadan çıkan yavrular kanatlanana kadar yaklaşık 45 gün traktörünü kullanmayacağını söyledi.

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Torbacık köyünde çiftçilik yapan Osman Ece, traktörünün üzerine yuva yapan kumru için tarla işlerini erteledi.

Tarlaya gitmek için traktörünün yanına giden Osman Ece, traktörün üzerine bir kumrunun yuva kurduğunu ve yuvada iki yumurta olduğunu fark etti. Yuvaya zarar gelmemesi için tarla işlerine ara veren Ece, yavrular dünyaya gelip kanatlanana kadar yaklaşık 45 gün traktörünü kullanmayacağını söyledi. Yuvaya zarar vermemek için traktörünü kullanmama kararı alan Ece, "Bir kumru traktörümüzün üzerine yuva yaptı. Yaklaşık 45 gün onu bekleyeceğiz. Yavruları uçana kadar bekleyeceğim, şu an yumurta dönemindeler. Bu yüzden traktörümü çalıştıramayacağım. Yuva yıkanın yuvası olmaz. Şu an onları bekleyeceğim uçana kadar" dedi.

Kaynak: İHA
Hayvan HaklarıArtukluMardinÇevreYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de çiftçi, traktörüne yuva yapan kumru için 45 gün tarlaya inmeyecek - Son Dakika
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