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Mardin'de gelirleri köy okullarına bağışlanan şiir ve müzik etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Mardin'de gelirleri köy okullarına bağışlanan şiir ve müzik etkinliği düzenlendi

09.01.2022 13:25

Mardin'de gelirleri köy okullarına bağışlanan şiir ve müzik etkinliği düzenlendi Mardin'in Dargeçit ilçesinde "Sıfır Atık" projesi kapsamında geliri köy okullarına bağışlanan şiir ve müzik dinletisi etkinliği düzenlendi.

Mardin'de gelirleri köy okullarına bağışlanan şiir ve müzik etkinliği düzenlendi

MARDİN - Mardin'in Dargeçit ilçesinde "Sıfır Atık" projesi kapsamında geliri köy okullarına bağışlanan şiir ve müzik dinletisi etkinliği düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında geliri köy okullara bağışlanan şiir ve müzik dinletisi etkinliği gerçekleşti. Programda konuşan Vali Mahmut Demirtaş, artan nüfus, kentleşme, sanayileşme ve teknolojik yenilikler yaşam standartlarının ve tüketim anlayışlarının farklılaşmasına ve beraberinde ciddi çevre sorunlarına ve atık problemine neden olduğuna dikkat çekti.

"Atıkların geri dönüşümünün sağlanması en temel hedeflerimiz olmalıdır"

Artık bilinçli tüketim ve bilinçli ayrıştırmanın esas olduğu bir yaşam biçiminin model alınması gerekmekte olduğunu dile getiren Vali Demirtaş, "Atık sorunu, başta doğal kaynakların tükenmesi, tabiatın kirlenmesi ve neticesinde iklim değişikliği gibi hususlar olmak üzere insanları ve diğer canlıları tehdit edecek boyutlara varan hava, su ve toprak kirliliğine yol açmaktadır. Çevre ile ilgili karşılaşılan bu problemlere gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerin kalıcı bir çözüm bulması ve sürdürülebilir politikalar benimsemesi ise kaçınılmazdır. Bu yaşam tarzında israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması ve atıkların geri dönüşümünün sağlanması en temel hedeflerimiz olmalıdır" dedi.

"Çevre ile ilgili riskleri ortadan kaldıracak adımları atıyoruz"

Mardin'de israfı önleyecek, duyarlı tüketici bilincini geliştirecek, atık ve geri dönüşüm farkındalığını artıracak, çevre ile ilgili riskleri ortadan kaldıracak adımları attıklarını belirten Vali Demirtaş, "Önce kamu kurumlarında, sonra ülkemiz genelinde atık yönetimi konusunda kalıcı bir uygulama oluşturmak ve bilinçli bireyler yetişmesine katkıda bulunmak "Sıfır Atık Projesi'nin temel amaçlarıdır. Bizler de tarihin, kültürün ve medeniyetin kesişim noktası Mardin'imizde israfı önleyecek, duyarlı tüketici bilincini geliştirecek, atık ve geri dönüşüm farkındalığını artıracak, çevre ile ilgili riskleri ortadan kaldıracak adımları atıyoruz, atmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda tüm kamu kurumlarımızla, belediyelerimizle, üniversitemizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, odalarımızla, meslek birliklerimizle Sıfır Atık Projesi çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Sıfır atık bilincinin yaşam döngüsüne adapte edilmesinin herkesin görevi olduğunun altını çizen Vali Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

"Gelecekte çocuklarımıza daha yaşanabilir bir memleket; havası, suyu, toprağı ile dört başı mamur bir yurt bırakabilmek adına çevre konusundaki hassasiyetimizi, duyarlılığımızı sürdürmekle mükellef olduğumuzu hatırlatmakta bir kez daha yarar görüyorum. Bu bize en başta kadim medeniyetimizin emridir. Canımız, bedenimiz, nefesimiz nasıl bizlere bir emanetse, çevremiz ve dünyamız da büyüklerimizden bize kalan ve bizden gelecek kuşaklara kalacak en kutlu mirastır. Bu kutlu mirası gerçek sahipleri olan yavrularımıza layıkıyla aktarmak, atık ve geri dönüşüm konusuna en temel bakış açımız olmalıdır. Unutulmamalıdır ki topyekün duyarlılık ve farkındalık oluşturmak, projenin kalıcılığını ve başarıya ulaşmasını sağlayacaktır."

Konuşmaların ardından öğrencilerin 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında atık malzemeleri geri dönüştürerek yaptıkları kostüm gösterisi, şiir ve müzik dinletileriyle devam eden programda Vali Demirtaş, beraberindekilerle birlikte atıklardan dönüştürülen ürünlerin sergilendiği stantları gezdi.

Dargeçit Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Dargeçit Kültür Merkezinde yapılan etkinliğe; Vali Mahmut Demirtaş, Vali Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, Dargeçit Kaymakamı Ömer Özbay, Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Veysel Aksoy, Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Mardin'de gelirleri köy okullarına bağışlanan şiir ve müzik etkinliği düzenlendi
Mardin'de gelirleri köy okullarına bağışlanan şiir ve müzik etkinliği düzenlendi
Mardin'de gelirleri köy okullarına bağışlanan şiir ve müzik etkinliği düzenlendi

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Dargeçit, Mardin, Müzik, Şiir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mardin'de gelirleri köy okullarına bağışlanan şiir ve müzik etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de gelirleri köy okullarına bağışlanan şiir ve müzik etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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