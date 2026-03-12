Mardin'de İstiklal Marşı Etkinliği - Son Dakika
12.03.2026 23:16
Mardin'de öğrenciler, İstiklal Marşı'nın kabulünü oratoryo ile kutladı. Duygusal anlar yaşandı.

Haber: Gülten Akgül

(MARDİN)- 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında, Mardin Mehmet Edip Fatma Yüksel Anadolu Lisesi öğrencileri ve müzik öğretmeni Şeyma Doğan, tarihi Mardin sokaklarında oratoryo gerçekleştirdi.

12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Mardin'nin Artuklu ilçesinde Mardin Olgunlaşma Enstitüsü önünde Mehmet Edip Fatma Yüksel Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo gösterisi, İstiklal Marşı'nın yazıldığı dönemin ruhu ve bağımsızlık mücadelesinin anlamın yansıttı.

Müzik öğretmeni Şeyma Doğan, "Tarihi sokaklarda gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerimle birlikte duygu dolu anlar yaşandık." dedi.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin hazırladığı çalışmaya destek vererek programın gerçekleşmesine katkı sunup destek veren Okul Müdürü Yahya Kara, gençlerin milli değerleri yaşatmasının büyük önem taşıdığını belirterek emeği geçen öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti. Kara, etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Gençlerimizin İstiklal Marşı'nın ruhunu böylesine anlamlı bir çalışmayla yaşatmaları bizler için gurur verici. Bu anlamlı etkinliğe emek veren tüm öğrenci ve öğretmenlerimizi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlik, Mardin, Kültür, Sanat, Yerel, Son Dakika

