Mardin\'de Kaçakçılık Operasyonu: 2 Milyon TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Artuklu ve Nusaybin ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri 2 milyon TL olan tütün, sigara ve cep telefonu ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Artuklu ve Nusaybin İlçe Jandarma ekiplerince kaçak tütün ve kaçak sigara ticaretine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 2 milyon lira değerinde 155 kilogram nargile ve sarmalık puro tütünü, 2 bin 100 paket kaçak sigara, 2 bin 100 paket ısıtılarak tüketilen tütün mamulü, 1bin 750 adet puro ve 4 adet akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Operasyon sonucunda 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.