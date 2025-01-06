Mardin'de kar yağışı etkisini gösterdi
MARDİN - Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Mardin'de kar yağışı etkili olmaya başladı.
Türkiye'nin birçok kentini etkisi altına alan kar yağışı Mardin'de de başladı. Merkez Artuklu ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Kar yağışı ile birlikte trafikte seyreden sürücüler kontrollü bir şekilde ilerlerken, yetkililer de yola çıkacak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Son Dakika › Yerel › Mardin'de Kar Yağışı Başladı - Son Dakika
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