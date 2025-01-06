Mardin'de Kar Yağışı Başladı

Yerel

90 bin şehit için yollara düştüler

Mardin'de kar yağışı etkisini gösterdi

MARDİN - Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Mardin'de kar yağışı etkili olmaya başladı.

Türkiye'nin birçok kentini etkisi altına alan kar yağışı Mardin'de de başladı. Merkez Artuklu ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Kar yağışı ile birlikte trafikte seyreden sürücüler kontrollü bir şekilde ilerlerken, yetkililer de yola çıkacak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.