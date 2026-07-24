Mardin'de Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Mardin'de Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Mardin\'de Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Mazıdağı'nda kontrolü kaybeden araç, güvenlik korucusunun kulesine çarptı; 1 kişi hayatını kaybetti.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan aracın yol kenarındaki güvenlik korucusunun nöbet tuttuğu kuleye çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Mazıdağı-Diyarbakır kara yolu Yeşilköy mevkisinde meydana geldi. Plakası ve ismi henüz öğrenilemeyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan güvenlik korucusunun nöbet tuttuğu kuleye çarptı. Kazada otomobildeki Yusuf Enez ile Alaattin Enez yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan iki kişiye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralılardan Yunus Enez, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sağlık durumu ağır olan diğer yaralı Alaattin Enez ise ileri tetkik ve tedavi amacıyla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine başvurulurken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Mardin'de Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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