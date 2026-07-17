Mardin'de 17 İlin Güvenlik Yöneticileri Uyuşturucuyla Mücadele İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Mardin'de 17 İlin Güvenlik Yöneticileri Uyuşturucuyla Mücadele İçin Bir Araya Geldi

17.07.2026 16:40  Güncelleme: 18:05
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İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik başkanlığında Mardin'de düzenlenen Narkotik Suçlarla Mücadele Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda, 17 ilde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları ve kurumlar arası koordinasyon ele alındı.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik'in başkanlığında Mardin'de düzenlenen Narkotik Suçlarla Mücadele Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda, uyuşturucuyla mücadelede yürütülen çalışmalar ve atılacak adımlar ele alındı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Narkotik Suçlarla Mücadele Bölge Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık etti.

Toplantıya, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanları ile bölge illerinin emniyet müdürleri ve il jandarma komutanları katıldı.

Toplantıda Ağrı, Ardahan, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kars, Kilis, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van illerde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları ele alındı.

Toplantıda, uyuşturucuyla mücadelede kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve bölgesel çalışmaların daha etkin şekilde yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: ANKA

Narkotik, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Mardin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mardin'de 17 İlin Güvenlik Yöneticileri Uyuşturucuyla Mücadele İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika

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