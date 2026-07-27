Mardin\'de Otizm Polikliniği Açıldı

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) – Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi, çocukların ruhsal ve gelişimsel sağlık hizmetlerine erişimini güçlendirmek amacıyla Otizm Polikliniği'ni hizmete açtı.

Poliklinikte, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları Dr. Öğr. Üyesi Hozan Saatçioğlu ile Dr. Öğr. Üyesi Esra Sizer görev yapacak.

Hastaneden yapılan açıklamada, Otizm Polikliniği'nde otizm spektrum bozukluğu tanısı almış çocukların düzenli takiplerinin yürütüleceği, otizm şüphesi bulunan çocukların ise kapsamlı şekilde değerlendirilerek ailelerin bilgilendirileceği belirtildi.

Açıklamada, gerekli görülen durumlarda çocuk nörolojisi, çocuk metabolizma ve ilgili diğer branşlarla iş birliği içerisinde tanı, değerlendirme ve takip süreçlerinin multidisipliner bir yaklaşımla sürdürüleceği ifade edildi.

"ERKEN TANI ÖNEMLİ"

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Saatçioğlu, otizm spektrum bozukluğunda erken tanı ve erken müdahalenin büyük önem taşıdığını belirterek, iletişim güçlüğü, sosyal etkileşimde yetersizlik, konuşmada gecikme ve tekrarlayıcı davranışlar gibi belirtiler gösteren çocukların vakit kaybetmeden değerlendirilmesinin gelişim sürecine önemli katkı sağladığını ifade etti.

Poliklinikte otizm tanısı almış çocukların takiplerinin gerçekleştirildiğini aktaran Saatçioğlu, otizm şüphesi bulunan çocukların değerlendirilerek ailelere gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını, ihtiyaç halinde ilgili branşlarla koordineli şekilde takip süreçlerinin yürütüldüğünü kaydetti.

Ailelere ve sağlık profesyonellerine de çağrıda bulunan Saatçioğlu, otizm şüphesi bulunan veya otizm tanısı almış çocukların Otizm Polikliniği'ne yönlendirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

HAFTANIN DÖRT GÜNÜ HİZMET VERECEK

Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri hizmet veren poliklinik için vatandaşların Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alabilecekleri veya doğrudan başvuruda bulunabilecekleri bildirildi.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileri, çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek ve ailelerin bilimsel, güvenilir ve ulaşılabilir sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırmak amacıyla nitelikli sağlık hizmetlerini geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.