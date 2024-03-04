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Mardin'de seyir halindeki otomobil yandı

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki otomobil henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yandı.

Alınan bilgilere göre, İstasyon Caddesi mevkiinde seyir halindeki 47 ADB 088 plakalı markası belirlenemeyen otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangını fark eden sürücü, otomobilden inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.