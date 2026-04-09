Mardin'de Silah ve Tarihi Eser Operasyonu
Mardin'de Silah ve Tarihi Eser Operasyonu

09.04.2026 13:05
Mardin'de düzenlenen operasyonla yasa dışı silahlar ve tarihi eserler ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

(MARDİN) - Haber: Gülten AKGÜL

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Derik ve Kızıltepe ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda yasa dışı silah ve tarihi eser ele geçirildi, buna ilişkin 3 şüpheli tutuklandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Derik ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde, yasa dışı yollarla temin edilen silahları ve tarihi eserleri piyasaya sürmeye hazırlanan şahıslara yönelik eş zamanlı baskınlarda geniş kapsamlı arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda 2 uzun namlulu silah, 5 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 15 şarjör, 502 mühimmat ve tarihi eser niteliği taşıyan 15 sikke ele geçirildi. Ele geçirilen materyaller muhafaza altına alınırken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Mardin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mardin'de Silah ve Tarihi Eser Operasyonu

