Mardin'de Suyu Boşa Harcama Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Mardin'de Suyu Boşa Harcama Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi

Mardin'de gerçekleştirilen 'Suyu Boşa Harcama, Geleceği Kucakla' yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. ETkinlik, su tasarrufuna dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlendi.

14.05.2025 21:14  Güncelleme: 21:19
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Mardin'de "Suyu Boşa Harcama, Geleceği Kucakla" yarışmasının ödül töreni düzenlendi

MARDİN - Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Suyu Boşa Harcama, Geleceği Kucakla" kompozisyon ve slogan yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül törenine, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu, MARSU Genel Müdürü Murat Erçin, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, Büyükşehir Belediyesi ve MARSU daire başkanları, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, açılış konuşmalarıyla devam etti.

Törende konuşan MARSU Genel Müdürü Murat Erçin, su tasarrufuna dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Suyun hayatımızdaki yeri ve önemi hakkında önemli açıklamalarda bulunan Erçin, suyla ilgili gerçekler bilinenden çok farklı bir düzeyde olduğunu kaydetti. Erçin, "Dünya yüzeyinin yüzde 71'i suyla kaplıdır ve bu suyun yüzde 97'si okyanuslardan oluşur. Bu yüzden gezegenimize sıklıkla 'Mavi Gezegen' de denir. Ancak, yeryüzündeki suyun sadece yüzde 1'i içilebilir niteliktedir. Bu durumu biraz daha açarsak; yeryüzündeki tüm suyun yüzde 97'si tuzlu, sadece yüzde 2,5'i tatlı sudur. Ancak bu tatlı suyun yüzde 69'u buzullar içinde saklıdır ve canlılar için kullanılabilir nitelikte değildir. Tatlı suyun yüzde 30'u yer altı sularında bulunurken, yalnızca yüzde 0,007'si insanların kullanımına uygundur" dedi.

Suyun insan yaşamı açısından önemine dikkat çeken Erçin, suyun, yeryüzündeki yaşamın ve canlılığın temel kaynaklarından biri olduğu, ancak içilebilir nitelikteki su kaynaklarının sınırsız olmadığı gerçeği unutulmaması gerektiğini bildirdi.

Son yıllarda küresel ısınma ve iklim değişikliğinin olumsuz etkileri, su kaynaklarının kirlenmesi, tarım, sanayi ve evsel kullanımda aşırı ve bilinçsiz tüketim gibi nedenlerle su kaynaklarındaki azalma her geçen gün daha fazla hissedildiğini vurgulayan Erçin konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yaşamın sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için her yaştan insanın suyun önemi hakkında bilinçlenmesi gerekiyor. Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir kararla, 1993 yılından bu yana her yıl 22 Mart tarihi, Dünya Su Günü olarak kutlanıyor. Bu etkinlik de Dünya Su Günü vesilesiyle düzenlendi. Dünya Su Günü'nün amacı, suyun önemine dikkat çekmek ve bu konuda farkındalığı artırmaktır. Bu etkinliğin düzenlenmesinde bizlere destek olan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimiz Sayın Fatih Eroğlu'na, iş birliği yaptığımız İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve personeline çok teşekkür ederim."

Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca ise, Milli Eğitim Müdürlüğü ile Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında hayata geçirilen bu anlamlı yarışmanın, çocukların çevresel farkındalığını artırmayı ve düşüncelerini ifade etmelerini amaçladığını belirtti. Ortaokul öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen yarışmaya ilçelerimizden gelen katılımın kendilerini ayrıca memnun ettiğini ifade eden Eyyüpkoca, "Öğrencilerimizin duyarlılığı, kalemlerine yansıyan anlamlı ifadeler ve geleceğe dair umut veren sloganlar, biz eğitimcileri son derece gururlandırdı. Yazdıkları her cümlede sadece bilgi değil; duyarlılık, hayal gücü ve sorumluluk bilinci vardı. Hep birlikte sürdürülebilir bir çevre için atılan bu adımların çoğalmasını diliyorum" dedi.

Birincilik "Bir damla, bin umuttur" eserine

MARSU Plan Proje Daire Başkanı Güven Bayraktar'ın "Hayat Kaynağı Su" temalı sunumundan sonra dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı. Yeşilli 19 Mayıs Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Elif Atış, "Bir Damla, Bin Umuttur" adlı eseriyle birincilik elde ederek tam altınla ödüllendirildi. Midyat Bilim ve Sanat Merkezi 7. sınıf öğrencisi Tuanna Erik, "Doğanın Sessiz Çığlığı" adlı eseriyle ikinci olarak yarım altın kazandı. Artuklu Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Elif Yağmur Karahanlı ise "Yaşamın Yeşil Kahramanı" adlı eseriyle üçüncülük ödülüne layık görülerek çeyrek altın takdim edildi. Törenin sonunda öğrenciler, Hacivat ve Karagöz tiyatro gösterisi ve palyaço gösterisiyle eğlenceli anlar yaşadı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mardin'de Suyu Boşa Harcama Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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