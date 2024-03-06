Mardin'de yağış miktarı yüzde 70 arttı
MARDİN - Prof. Dr. Yusuf Doğan, 2023 yılı kasım, aralık ve 2024 Ocak ayı itibariyle Mardin'de metrekareye düşen yağış miktarının 380 milimetre olduğunu söyledi.
Artuklu Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Doğan, yağışların artmasıyla verimin de artacağını ifade ederek, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne bakıldığında sulama ihtiyacının en fazla olduğu bölge olduğunu söyledi.
Mardin'de uzun yıllar ortalamasına bakıldığı zaman 2023 Kasım, Aralık ve 2024 Ocak ayı verilerine göre yağışların uzun yıllar ortalamasına kıyasla yüzde 70 arttığını belirten Prof. Dr. Doğan, son 4 yılın verilerine bakıldığı zaman özellikle sonbahar ve kış yağışları bunun içerisinde, kasım, aralık ve ocak karşılaştırması yapılacak olursa 2020 yılında yaklaşık olarak 177 milimetrelik bir yağış aldığını gördüklerini kaydetti.
2021 yılında yağış miktarı 105 milimetre, 2022 yılında ise bu yaklaşık olarak 120 milimetre gibi bir yağış aldığını gördüklerini aktaran Prof. Dr. Doğan, "Ama şu an mevcut içerisinde bulunduğumuz 2023 yılına baktığımız zaman kasım, aralık ve 2024 Ocak ayı itibariyle metrekareye yağış miktarı 380 milimetre olduğunu görüyoruz. Bunu uzun yıllara göre bir kıyaslama yaptığımız zaman yıllar ortalaması kasım, aralık ve ocak ayı itibariyle 230 milimetre olduğunu görüyoruz. 2023'ün dönem içerisinde kasım, aralık ve ocak dönemi içerisinde aldığı yağış uzun yıllar ortalamasına göre yaklaşık olarak yüzde 70 olarak bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Buda bitki üzerinde bölgemizde bitki üzerinde olumlu bir etki bıraktığını söylemek mümkündür" dedi.
Yağışın aylara göre homojen dağılmasının bitki verimi ve kalitesi üzerinde doğrudan etki ettiğini kaydeden Prof. Dr. Doğan, en önemli olan etkeninin yıllık yağışın aylara ve mevsimlere göre homojen olması, 600 milimetre bir yağış belli bir bölge alıyor ve bu yağış aylar içerisinde homojen değilse, bitkisel üretim açısından bunu istemediklerini dile getirdi.
"Çünkü bitki vejetasyon süresi özellikle kışlık tahıllarda 7-8 aylık bir süreçtir ondan dolayı sonbahar, kış ve ilkbahar dönemlerinde homojen bir yağış almasını bekliyoruz" diyen Prof. Dr. Doğan, "Bahar döneminde fazla bir yağış alması durumunda olumsuz etkiler de söz konusudur. Çünkü bitki boylandığı zaman bitkilerde yatma meydana gelebileceği gibi özellikle pas ve küllenme haslıkları önemli derecede artmış olacak. Meyve ve sebzelerde de aynı durum söz konusudur. Özellikle çiçeklenme veya döllenme döneminde çiçeğini dökmesi ve döllenmeyi olumsuz bir şekilde etkilemesinin yanında meyve ve sebzelerde de kalite sorunu olacaktır" ifadelerini kullandı.
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