Mardin'de Yangın: 230 Dönüm Ekin Zarar Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mardin'de Yangın: 230 Dönüm Ekin Zarar Gördü

08.06.2026 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nusaybin ve Kızıltepe'de çıkan yangınlarda 230 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN)- Mardin'in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde çıkan yangınlarda yaklaşık 230 dönüm buğday ekili alan kül oldu.

Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Odabaşı ve Sınırtepe mahallelerinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. İtfaiye, jandarma TOMA'ları ve köylülerin traktörlerle müdahale ettiği yangında yaklaşık 150 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Kızıltepe'nin kırsal Işıklı mahallesinde çıkan tarladaki yangına ise itfaiye ekipleri 2 arazözle müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 80 dönümlük ekili arazinin yandığı belirlendi.

Yetkililer, her iki ilçedeki yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Kaynak: ANKA

Acil Durum, Kızıltepe, 3. Sayfa, Nusaybin, Mardin, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mardin'de Yangın: 230 Dönüm Ekin Zarar Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim’de sezon beklentisini yükseltti Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim'de sezon beklentisini yükseltti
Rusya, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye saldırı düzenledi Rusya, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye saldırı düzenledi
Antalya Havalimanı’nda bebek bezinden servet çıktı Antalya Havalimanı'nda bebek bezinden servet çıktı
Otokoç galerisine ateş açan saldırganlar, o anları kayıt altına alıp paylaştı: Kürt kadınlara saygısızlık devam ederse bu eylemler de bitmeyecek Otokoç galerisine ateş açan saldırganlar, o anları kayıt altına alıp paylaştı: Kürt kadınlara saygısızlık devam ederse bu eylemler de bitmeyecek
Feyenoord Robin van Persie’yi kovdu Feyenoord Robin van Persie'yi kovdu
Genel seçimin provası gibi, 6 beldenin yeni başkanı belli oldu Genel seçimin provası gibi, 6 beldenin yeni başkanı belli oldu

17:20
Dünya Kupası kampında yılan alarmı
Dünya Kupası kampında yılan alarmı
17:14
Hamile eşini öldüren caniye çıldırtan uğurlama Bir de tebessüm etti
Hamile eşini öldüren caniye çıldırtan uğurlama! Bir de tebessüm etti
17:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca’yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca'yı kabul etti
16:28
Cinayet gibi kaza Talihsiz emlakçının ölüm anı anbean kamerada
Cinayet gibi kaza! Talihsiz emlakçının ölüm anı anbean kamerada
16:08
Hakan Safi’yi Mbappe yaktı Herkes aynı yorumu yapıyor
Hakan Safi'yi Mbappe yaktı! Herkes aynı yorumu yapıyor
16:04
Kılıçdaroğlu resmen başvurdu: Genel başkan sıfatıyla konuşacağım, ziyaretçileri alın
Kılıçdaroğlu resmen başvurdu: Genel başkan sıfatıyla konuşacağım, ziyaretçileri alın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 17:27:58. #7.13#
SON DAKİKA: Mardin'de Yangın: 230 Dönüm Ekin Zarar Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.