Haber: Gülten AKGÜL
(MARDİN)- Mardin'in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde çıkan yangınlarda yaklaşık 230 dönüm buğday ekili alan kül oldu.
Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Odabaşı ve Sınırtepe mahallelerinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. İtfaiye, jandarma TOMA'ları ve köylülerin traktörlerle müdahale ettiği yangında yaklaşık 150 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.
Kızıltepe'nin kırsal Işıklı mahallesinde çıkan tarladaki yangına ise itfaiye ekipleri 2 arazözle müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 80 dönümlük ekili arazinin yandığı belirlendi.
Yetkililer, her iki ilçedeki yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.
Son Dakika › Yerel › Mardin'de Yangın: 230 Dönüm Ekin Zarar Gördü - Son Dakika
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