Mardin Valiliğinden "Kürtçe Tiyatro Oyununa Engel" iddialarına ilişkin açıklama - Son Dakika

Mardin Valiliği, "Tartuffe" tiyatro gösterisine alınan yasak kararı kapsamında kapalı yerlerde toplu gösterilerin ve etkinliklerin yapılmasının yasaklanmasından dolayı izin verilmediğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Mardin Valiliğinden Kürtçe Tiyatro Oyununa Engel" başlığıyla çıkan haberlere ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gereği duyulduğu kaydedildi.

"Tartuffe" adlı tiyatro gösterisi düzenlenmesi için Valiliğe izin talebinde bulunulduğu anımsatılan açıklamada yapılan başvurunun içeriğinde tiyatronun Kürtçe oynatılması ile ilgili herhangi bir ibare bulunmadığına dikkat çekildi.

Açıklamanın devamında, "Valiliğimizce de 03.12.2021 ile 17.12.2021 tarihleri arasında kapalı yerlerde toplu gösterilerin ve etkinliklerin yapılmasının yasaklanmasından dolayı ilgili etkinliğe izin verilmemiştir. Sanatsal ve kültürel etkinliklerin şehrimiz ve hemşerilerimiz içinde önemli olduğu, buradaki amacın bu etkinliklerin engellenmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı, fakat tüm dünyada ve ülkemizde istemeyerek de olsa pandemi sebebiyle bu tür toplu etkinliklere halkın sağlığı gözetilerek bir takım kısıtlama tedbirleri alınmak zorunda kalınmıştır.17.12.2021 tarihinde yasaklama kararının sona ermesi ile birlikte tekrar müracaat edilmesi durumunda değerlendirilecektir." ifadelerine yer verildi. - MARDİN