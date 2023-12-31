Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, yılbaşında görevdeki personeli ziyaret etti

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, yılbaşında görevi başındaki personeli ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

İstasyon Bölge Trafik Uygulama Noktasını ziyaret eden Vali Akkoyun, burada görev yapan polis memurlarının yeni yılını tebrik etti. Alınan tedbirler hakkında İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday'dan bilgi alan Vali Akkoyun, yaptığı açıklamada yılbaşı gecesinde vatandaşın huzur ve güveni için emniyet, jandarma, sağlık, itfaiye ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü personelinin görev başında olduğunu belirtti. Vali Akkoyun, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven ortamında girmesi için şu anda 2 bin 167 polis ve jandarma personelinin sahada görev yaptıklarını ifade etti.

Vali Akkoyun'a AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu ve İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday eşlik etti. - MARDİN